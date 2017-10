Medicul de gardă

Papagalul, un pericol pentru sănătatea copilului?

„De aproape trei luni, copilul meu, în vârstă de un an și patru luni stă de dimineața până seara acasă la bonă. Sunt mulțumită cum îl îngrijește, însă femeia are doi papagali superbi și de multe ori când mă duc să-mi iau copilul, îl găsesc jucându-se cu ei. Am întrebat-o dacă nu e periculos pentru copil, dar m-a asigurat că are ea grijă să nu-i lase singuri. Cineva mi-a spus că papagalul dă o boală gravă, aș vrea să știu despre ce e vorba, cu ajutorul dumneavoastră. Cu mulțumiri, Aura Dragomir”.Din păcate, doamnă Dragomir, riscul pe care îl prezintă un peruș asupra sănătății copilului există, lucru confirmat și de medicul primar pediatru Anca Sima, din cadrul Clinicii Homeomed. Trebuie să știți însă că se poate vorbi de pericol numai dacă pasărea este bolnavă de ornitoză sau „febra papagalilor”: „Este de apreciat că părinții își fac griji, mai ales că în multe familii există animale de companie. Revenind la ornitoză, lucrurile sunt cu atât mai complicate cu cât această boală poate avea o evoluție soldată chiar cu decesul papagalului. Cât privește transmiterea bacteriei, aceasta se face ușor, prin materiile fecale și secrețiile păsărilor infestate”.Semnale de alarmăPărinții care au în casă papagali trebuie să știe că simptomele pe care le are omul contaminat apar brusc și se manifestă prin dureri musculare, astenie accentuată, cefalee, febră, frisoane, tuse iritativă și sâcâitoare, junghiuri pulmonare, simptome bronșice, în general, semne înșelătoare, pentru că sunt întâlnite și la bolnavii de gripă. Având în vedere că, la om, boala se declanșează după o incubație de până la zece luni și că se tratează extrem de greu, dacă nu se renunță la compania papagalului, pentru prevenirea ornitozei trebuie respectate cu strictețe regulile de igienă, iar dacă pasărea dă semne de boală, trebuie izolată imediat. Iată și stările pe care le prezintă un papagal bolnav: stare apatică, penaj zbârlit, strănut, scurgeri nazale, conjunctivită, diaree. Se poate întâmpla însă ca papagalul să prezinte mult mai târziu simptomele bolii, de aceea, părinții ar trebui să ia în calcul riscurile la care își expun copilul, inclusiv alternativa de a renunța la compania acestei superbe păsări, chiar dacă le este greu.