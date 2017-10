Până la ce vârstă se pot îndrepta dinţii

Medicul de gardă

Până la ce vârstă se pot îndrepta dinții

„O persoană trecută de 30 de ani, cu dinții din față strâmbi și cam înghesuiți, mai are vreo șansă, la vârsta asta, să fie îndreptați cu aparat dentar? Dentistul la care obișnuiesc să merg mi-a dat ideea asta, mi-a zis că o să am probleme mai târziu, dar eu nu prea am încredere. Probabil s-o fi gândit că mai scoate niște bani de la mine“ - este dilema unei cititoare.v v vReferitor la avertismentul specialistului privind efectele nedorite, pe termen lung, ale problemelor ortodontice, medicul stomatolog Loredana Stănică ne-a confirmat că această perspectivă există. Totul, din cauză că toate problemele de acest fel au consecințe dintre cele mai nedorite pe termen lung. Așadar, probleme de genul: formă anormală a arcadelor dentare, dinți înghesuiți, dinți cu spații mari între ei etc., dacă nu sunt rezolvate în perioada copilăriei, cu timpul, în afara aspectului estetic, vor duce la pier-deri din țesutul osos de susținere, la tocirea dinților și chiar la dureri.Niciodată nu-i prea târziuDacă părinții nu s-au ocupat de monitorizarea acestor anomalii în perioada copi-lăriei, medicul stomatolog ne dă o veste bună, în sensul că dinții se pot îndrepta la orice vârstă. Asta înseamnă că și persoa-nelor adulte li se recomandă aparatele dentare, din ce în ce mai performante și mai variate pentru absolut toate palierele de vârstă. Însă, părinții trebuie să aibă în vedere că dacă se intervine mai devreme, problemele se vor trata mai simplu. De aceea, recomandă ca în jurul vârstei de șase ani, copiii să fie consultați de un medic stomatolog, pentru evaluarea corectă a stării danturii.