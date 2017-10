Palpitaţiile, posibile în lipsa problemelor cardiace?

Medicul de garda

Palpitațiile, posibile în lipsa problemelor cardiace?

„Speriată de la palpitațiile pe care le simt în piept din toamnă m-am dus la medicul de familie, pentru un consult. Mi-a fost teamă că totul mi se trage de la inimă. Medicul m-a consultat, mi-a luat și tensiunea și mi-a spus că n-am nimic cu inima, să stau liniștită. Mi-a zis s-o las mai moale cu stresul, cafeaua, cola și mi-a dat o listă cu ce să mănânc. Am programare la un cardiolog bun abia la începutul lui martie. Problema e că de multe ori simt că-mi sare inima din piept și nu-mi iese din cap ideea că am ceva la inimă” (l. Marina).Potrivit explicațiilor dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Clinicii Phoenix Eastern Medical Center, nu este obligatoriu ca palpitațiile să aibă legături cu sănătatea inimii. Totul, din cauză că în majoritatea cazurilor acestea apar și la persoanele pe care medicul cardiolog le-a asigurat că inima le funcționează în parametri normali. Cum palpitațiile nu apar din senin, ci din anumite cauze, s-a stabilit că din categoria factorilor favorizanți fac parte, în primul rând, regimul stresant de viață, dar și cel alimentar incorect, cu multe grăsimi, alimente bogate în colesterol, supraalimentație sau subalimentație. De asemenea, tot palpitații pot provoca suprasolicitarea fizică și intelectuală, oboseala excesivă, dar și sedentarismul.Pe de altă parte, consumul de alcool, cafea, tutun, administrarea unor medicamente ca atropina, efedrina, soluții inhalatoare pentru astm, unele tulburări digestive (constipația, aerofagia), menopauza, febra, efortul prelungit, stările de agitație psihică, toate favorizează palpitațiile.Schimbarea regimului de viațăÎmpotriva palpitațiilor care apar la persoanele fără probleme cardiace, medicul recomandă, în primul rând, adoptarea unui regim echilibrat de viață. Așadar, doamnă Marina, lăsați-o mai moale cu agitația și stresul, dormiți suficient, renunțați la cafea, băuturi energizante și fumat, dacă este cazul. Așadar, atât cei care depun muncă fizică, dar și cei suprasolicitați intelectual, trebuie să includă în programul zilnic și activități relaxante simple, precum o plimbare în aer liber și câteva exerciții fizice.