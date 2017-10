Păgubit FNI, nu reuşeşte să-şi recupereze suma… investită

Păgubit FNI, nu reușește să-și recupereze suma… investită

Inginerii financiare precum Caritas și FNI, ca să ne referim doar la două dintre ele, au fost cultivate pentru că inițiatorii acestora au mizat pe cultura economică slabă a majorității celor care „au pus botul la asemenea afaceri dubioase”. Ca să nu mai vorbim de tentația câștigurilor peste noapte, care a făcut posibil ca sute de mii de oameni să devină o pradă sigură pentru marii rechini, care au gândit tot felul de afaceri la limita legii. FNI, de exemplu, bazându-se pe o reclamă insistentă, dar, mai ales, pe asocierea cu CEC (care a lăsat investitorilor impresia că banii lor sunt garantați de stat, deși acest lucru ar fi fost împotriva oricăror reguli ale economiei de piață, lucru pe care investitorii, din păcate, nu l-au știut), a întins cea mai mare capcană de acest gen din istoria postdecembristă. Chiar și în această perioadă, când AVAS s-a angajat să despăgubească circa 130.000 de investitori, mai sunt persoane derutate, care nu știu încotro s-o apuce, pentru a-și recupera „ce brumă a mai rămas” din sumele depuse. O poveste, ca alte sute de mii… „Sunt și eu unul dintre cei care au depus bani la FNI (70 milioane lei), pentru mine o sumă foarte, foarte mare, pentru care mi-am pus la vânzare, chiar când s-a deschis fondul, o casă bătrânească și trei hectare de teren agricol. De fapt, nu eu, ci fiul meu a fost cu ideea asta de înmulțire a banilor. El era mai tot timpul plecat pe mare și nu avea cum să deschidă o afacere în țară, la care să-l ajut și eu. Tocmai ieșisem la pensie când s-a înființat FNI-ul și îmi doream să fac ceva pe cont propriu, dar fără ajutorul fiului meu nu aveam cum să gândesc o afacere. O vreme, chiar am dormit liniștit, am scos și o sumă frumușică de la ei, și, încurajat de asta, am mai depus ceva, iar când s-a întâmplat ce toată lumea știe, nu mi-am pierdut speranța și am simțit că-mi voi recupera banii. Între timp, fiul meu s-a stabilit în Canada, iar eu n-am făcut altceva decât să urmăresc la televizor tot ce era legat de FNI și de procesul fondului, dar n-am putut să mă deplasez niciodată personal acolo, din cauza unei probleme la picior. Am dat și eu dosarul unui prieten care a tot mers la București, dar încă n-am fost chemat ca să-mi iau banii de la AVAS. Citesc zilnic ziarul dumneavoastră și aș vrea să știu cum trebuie să procedez ca să-mi primeasc banii și dacă acest lucru va fi, totuși, posibil, căci nu mai cred în nimic bun pe tema asta. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere”. I. Bornea, din Constanța. AVAS a dat undă verde despăgubirilor La urechea investitorilor a ajuns informația că AVAS urmează să despăgubească 130.000 de păgubiți FNI, sumele ce vor fi primite de aceștia fiind cele investite, actualizate cu rata inflației. Pe cei care nu știu cum să procedeze pentru a intra cât mai repede în posesia banilor, îi informăm că acest lucru va fi posibil, nu doar dacă vor sta la cozi infernale, în fața sediului AVAS, ci și dacă vor trimite, prin poștă, dosarele cu actele necesare, la următoarea adresă: Str. Promoroacă, nr. 9 - 11, București. Fiecare păgubit va trebui să atașeze, însă, la dosar, și o cerere tip privind efectuarea plății, o copie după actul de identitate, extrasul de cont al păgubitului, în original, și o declarație notarială. Informații suplimentare Toți cei care sunt interesați de acest subiect, pot solicita informații suplimentare la telefoanele 021 - 303.64.70, 0788.304.870 sau 021-303.62.84, ori pe pe site-ul AVAS (www.avas.gov.ro).