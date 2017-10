Propuneri de la cititori

Osemintele lui Eminescu, la malul mării?

Ştire online publicată Vineri, 20 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Poetul nepereche al neamului românesc, Mihai Eminescu, a fost înmormântat în Cimitirul Bellu, la data de 17 iunie 1889, pe cunoscuta „Alee a Scriitorilor”, unde își dorm somnul de veci titanii culturii românești. De fiecare dată, pe 15 ianuarie, la aniversarea zilei sale de naștere, Nicolas Spirea, el însuși un etern admirator al Luceafărului, observă cum foarte multă lume se înghesuie să-l proslăvească pe poet: „De multă vreme îmi doresc să fac o propunere, însă teama că ar putea fi primită scandalos m-a oprit. Totuși, în acest an, nu m-am putut abține și am considerat că trebuie s-o fac publică. De ce trebuie neapărat să fie primită cu reticență sau ostilitate? Poate că n-o să fie chiar așa! Și chiar dacă ar fi, eu cred că merită lansată!”.Testamentul poetuluiVă amintiți de poezia „Mai am un singur dor”, scrisă de poet în decembrie 1883? Nicolas Spirea a crezut dintotdeauna că aceasta nu reprezintă altceva decât un veritabil testament al poetului: „Mai am un singur dor/ În liniștea serii/ Să mă lăsați să mor/ La marginea mării/ Să-mi fie somnul lin/ Și codrul aproape/ … Va geme de patemi/ Al mării aspru cânt/ Ci eu voi fi pământ/ În singurătate-mi”.Cititorul nostru consideră că oricând este momentul potrivit pentru evaluarea acestei ultime dorințe a poetului: „Cu tot respectul pentru memoria genialului poet, consider că locul mormântului său trebuie să fie la Constanța, la malul mării, așa cum i-a fost dorința, lângă vechea statuie. Cred că ar fi o reparație morală față de ceea ce înseamnă poetul pentru neamul nostru. Cer mult? Cer ceea ce nu trebuie? Eu cred că ideea merită luată în calcul. Dumneavoastră, ce credeți?”.Cu sinceritate, Nicolas Spirea consideră că strămutarea mormân-tului eminescian de la București la Constanța ar putea spori notorie-tatea orașului nostru în lume… Fără ipocrizie, își imaginează că și bugetul orașului ar avea de câștigat, căci mulți turiști și-ar dori să reflecteze „la umbra” marelui geniu.