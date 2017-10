Orăşenii şi bebeluşii – cei mai predispuşi la eczeme

Orășenii și bebelușii – cei mai predispuși la eczeme

Ştire online publicată Luni, 24 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„De mică sufăr din cauza eczemelor de pe față. Am făcut ceva tratament, dar fără rezultat, drept pentru care am renunțat. Am observat că atunci când merg la munte, în concediu, îmi dispar. Să fie poluarea de vină? Parcă nu-mi vine să cred!“ (Valentina Moscu). v v v Deși cu toții suntem supuși la un moment dat efectelor neplăcute ale unei eczeme, de cele mai multe ori nu le acordăm atenția necesară. Această neglijență este și motivul pentru care dr. Marin Smarandache consideră că se creează o serie de confuzii. Oricum, dermatitele atopice sunt cele mai comune dintre tipurile de eczeme existente și câteva au simptome similare. Cei mai predispuși la dezvoltarea acestora sunt bebelușii, dar și persoanele care locuiesc în mediul urban. Dar aceasta nu este o regulă strictă, stimată doamnă Valentina Moscu, pentru că oricine poate face o formă sau alta de eczeme. Oricum, locuitorii orașelor sunt cei mai expuși din cauza climei uscate și a factorilor poluanți, iar persoanele care au avut dermatite în copilărie pot avea probleme și ca adulți, căci pielea poate rămâne uscată și ușor iritabilă. Fiți liniștită, însă, pentru că afecțiunea nu este contagioasă. Igiena, ca formă de prevenire Înainte ca medicul să stabilească un anume tratament, trebuie luate în calcul: vârsta, simptomele și starea de sănătate generală a pacientului. Remediile în cazul dermatitelor atopice se axează în principal pe vindecarea pielii și prevenirea unor eventuale crize. Pentru aceasta este recomandat: l să vă creați și să vă mențineți o bună igienă a pielii l să evitați factorii iritanți și alergeni pe cât posibil l să tratați simptomele cât mai devreme de la apariția lor. Medicația include creme sau unguente care controlează inflamațiile și alte reacții alergice ușoare; corticosteroizi; antibiotice pentru tratarea infecțiilor bacteriene; antihistaminice pentru a preveni scărpinatul în timpul somnului și medicamente care suprimă anumite acțiuni ale sistemului imunitar. Și, un lucru esențial: tratamentul, oricare ar fi acesta, este eficient numai dacă există o foarte bună comunicare între pacient și medic.