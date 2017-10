Opinii de la cititori

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Voi pe cine ați vrea să vă conducă orașul?Fără pretenția de a atinge toate calitățile portretului-robot al primarului perfect, cititorii noștri încearcă să facă fișa postului unui edil șef după care râvnesc, de la care așteaptă să facă ceva pentru oraș, fără a avea, ca scop în sine câștigarea altor mandate.Un adevărat om și cetățeanMihai Toader este de părere că în condițiile de azi, un primar, indiferent de vârsta pe care o are, trebuie să fie, în egală măsură, om și cetățean. Dacă dispune de aceste „Cerințe de bază și cunoaște viața orașului, poate să facă treabă. Dacă nu, slabe speranțe”.Să-i pese pe bune de oameniCornelia Neacșu este de părere că un primar adevărat trebuie să fie lângă cetățeni și când afară e viscol, și când e secetă, și când hoții le pradă locuințele sau sunt tâlhăriți pe stradă: „De ce nu, să mai urce din când în când cu noi în autobuze, să mai suporte și alte mirosuri decât de parfumuri scumpe, să mai meargă și pe jos cu bățul în mână, ca să se apere de maidanezi… Să-și facă timp să comunice cu cetățenii. Numai dacă se pune în pielea oamenilor poate să-i înțeleagă așa cum trebuie. Apropo, s-a întors domnul Mazăre din Austria? Înainte de a pleca, s-a interesat cum va fi vremea la Constanța? Întreb și eu, nu dau cu parul!”.Să nu fie „hoț”Laurențiu Turcu consideră că un primar își poate face treaba chiar și cu resurse financiare mai puține „Dacă nu are calități de hoț, dacă drămuiește orice leuț și se consultă cu oamenii, vrea să le cunoască doleanțele. Să facă ceva ca starea străzilor și a trotuarelor să fie mai bună, să nu mai fie maidanezi pe toate drumurile, să facă promisiuni numai cu acoperire, ca să nu-i dezamăgească pe oameni. Cam așa mi-ar plăcea mie un primar, să fie serios”.Un exemplu pentru toțiMarinela Mihai este de părere că un primar trebuie să dispună de acele calități care să-l facă potrivit pentru această funcție: „Nu orice om care ajunge primar are și respectul oamenilor pentru funcția lui. Cred că noi avem nevoie de un primar foarte bun gospodar, cu bun simț, să facă locuințe sociale, să țină audiențe măcar o zi pe lună și să spună clar de ce nu poate să rezolve o problemă pe care oamenii o cer”.