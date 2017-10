VOX POPULI

Pomii fructiferi, arborii ornamentali și cei situați pe aliniamentele șoselelor au fost invadați, în ultimele zile, de milioane de musafiri nepoftiți, membri ai aceleiași familii: omida păroasă a dudului. Gheorghe Pascu, directorul Unității Fitosanitare din cadrul Direcției Agricole Constanța, precizează că este vorba despre un fenomen normal pentru această perioadă a anului, care în afara imaginii dezolante pe care o lasă în urmă prin defoliere, nu afectează sănătatea pomilor. Omida păroasă a dudului este un dăunător care, cel puțin în aceste zile, își face de cap în Constanța și în stațiunile de pe litoral. Disperați că frunzele pomilor dispar una câte una, cititorii ar dori să știe dacă pot stăpâni fenomenul pe cont propriu, fără să mai apeleze la firmele care fac tratamente fitosanitare. l „La început nu mi-am dat seama ce se întâmplă cu cireșul și nucul din curte! Abia când am văzut primele omizi mi-am dat seama că e de rău. Nu am văzut niciodată așa un dezastru! Pur și simplu, omizile astea scârboase ne-au transformat pomii în schelete! Rugămintea mea și a vecinilor mei este să scrieți în ziar despre ce e vorba și dacă noi, fiecare în curtea lui, putem să tratăm pomii, am văzut că și vița de vie e afectată. Eu am început să curăț pomii de frunzele ciuruite, dar nu fac față. Plus că totul e foarte scârbos, m-am umplut de omizi, mi-au intrat și în suflet. Ce-i de făcut? Vă mulțumim pentru înțelegere și sperăm să ne luați în seamă!” – A. Voicu și Diana Udrea. l „Sunt foarte supărat! Am o mică plantație de pomi, cu cireși, doi duzi, nuci etc. și cred că n-o să le mai rămână nici o frunză, în ritmul în care își fac treaba omizile. Nu știu cu cine să iau legătura pentru ajutor de specialitate, de aceea m-am gândit că dumneavoastră ne puteți da indicații în sensul ăsta. Vă mulțumesc!” – M. Zaru. l „Pur și simplu omizile astea scârboase au făcut ravagii în curtea mea! E un dezastru pe linie, nici la aer nu mai poți să stai! După umilele mele cunoștințe, cred că era treaba primăriei să stropească pomii împotriva dăunătorilor. La dezastrul pe care-l lasă în urmă omizile mă gândesc că nu s-a făcut așa ceva! Sau greșesc? Indiferent, avem nevoie de sfaturi, poate le venim de hac noi la omizile astea nesătule” – Victor Dabu. Omizile nu afectează sănătatea publică și nici pe cea a pomilor Omida păroasă a dudului este o specie cu peste 200 de plante-gazdă: dud, arțar, salcie, castan, măr, păr, cireș, viță de vie etc. Larvele se hrănesc cu frunze și își formează cuiburi mici din două-trei frunze, prinse cu fire de mătase. Frunzele atacate se îngălbenesc, apoi devin brune și se usucă. În ultima fază, omizile rod frunzele în întregime, lăsând doar nervurile mai groase, iar la invazii puternice, arborii sunt complet defoliați. Directorul Unității Fitosanitare din cadrul Direcției Agricole Constanța, Gheorghe Pascu, ne-a explicat că invazia omizii păroase a dudului este un fenomen normal, menționând că este vorba despre atacul celei de-a doua generații (care apare în perioada august - septembrie). Prima generație, mai puțin virulentă, apare spre sfârșitul lunii iunie. De obicei, primăriile făceau anual tratament împotriva acestui dăunător. Acum au renunțat din lipsă de bani. „Rolul nostru este de a emite avertizări către toate primăriile, inclusiv recomandări privind tratamentul care trebuie aplicat, lucruri pe care le-am făcut. Din păcate, anul ăsta nu am avut prevăzut niciun fel de fonduri la acest capitol, ceea ce nu a permis unității fitosanitare să efectueze tratamentele pe aliniamentele de drumuri și parcuri. În restul orașului, nu avem acces, este treaba primăriei” – ne-a mai spus Gheorghe Pascu, care a ținut să atragă atenția că omizile din această familie nu afectează sănătatea omului și nici pe aceea a plantelor, care își reiau ciclul vegetativ, în schimb crează un disconfort maxim omului. Referitor la solicitarea cititorilor noștri privind aplicarea unor formule de tratament la nivel individual, acest lucru este posibil prin procurarea produselor speciale care se găsesc în rețeaua magazinelor gen „Fermierul”, comercia-lizate și în doze mici, ambalate corespunzător.