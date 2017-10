Obţinerea autorizaţiei de demolare a unui perete

1

Stimata doamna Matei

Raspunsul redactiei nu este clar. Daca peretii pe care vreti sa-i demolati,afecteaza structura de rezistenta a blocului eu va sfatuiesc sa nu intrati in panica.Luati va rog legatura cu un un serviciu "specializat" din cadrul primariei si obtineti o aprobare verbala.In cazul asta primaria se face ca va amendeaza iar dumneavoastra va faceti ca platiti o amenda la primarie.De fapt nu platiti amenda pentru ca o contestati in justitie.Platiti in schimb un mic onorariu la structuristul de serviciu din cadrul Directiei Spagi,Urbanism si Constructii fara Autorizatie.Calea asta este cea mai ieftina si cea mai sigura.In legatura cu molozul rezultat din demolari aveti doua posibilitati:1-aruncati molozul pe camp,la marginea orasului.Mazare se face ca nu vede. 2-scoateti molozul in fata blocului,il nivelati undeva pe spatiul verde,la umbra daca este posibil si va amenajati o platforma de parcare pentru autoturismul dumneavoastra.Daca ati achitat deja "onorariul",Mazare se face ca nu vede Sa aveti bafta.