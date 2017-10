Obsesia de a mânca sănătos oricând şi oriunde, o boală psihică?

Psihologul te ajută

Obsesia de a mânca sănătos oricând și oriunde, o boală psihică?

Sunt persoane atât de obsedate să mănânce permanent sănătos, încât nu se ating de mâncarea pe care o consideră nepotrivită nici la petreceri, nunți sau întâlniri cu prietenii. Această obsesie duce la îmbolnăvirea de ortorexie, o boală care, în stadii foarte avansate, poate duce și la deces. Indiscutabil, o alimentație corectă și sănătoasă este ideală pentru sănătatea fizică și psihică a omului. Din păcate, mai ales în ultimul timp, din ce în ce mai mulți oameni devin obsedați să mănânce sănătos oricând și oriunde s-ar afla. Psihologii spun că este vorba de o boală, care se numește ortorexie, tulburare care nu reprezintă, nici pe departe, un ideal, ci un pericol extrem de mare, din cauză că, în stadii foarte avansate, poate curma viața omului. Asupra unei asemenea situații dorește să atragă atenția astăzi mama unei tinere obsedate până la extrem de mâncarea sănătoasă: „Nu are probleme cu silueta, n-a fost niciodată grasă, citește tot felul de lucruri… și-a făcut liste peste liste cu mâncăruri sănătoase, iar altceva nu pune în gură, nici măcar nu gustă… Ne-a disperat pe toți, plus că e luată peste picior, bârfită de toți, iar ca să nu mai sufere, s-a izolat. Are probleme psihice?”.Cum se recunoaște un ortorexicPotrivit psihologului Alina Pandrea, o persoană care suferă de această tulburare nu este interesată să slăbească, ci doar să-și protejeze organismul de invazia actuală de preparate, este adevărat, care mai de care mai nesănătoase de pe piață. „Până în acest punct, opțiunea este corectă. Lucrurile scapă de sub control din cauză că persoana în cauză are tendința de a exagera, de a duce lucrurile dincolo de limite. Cu o asemenea gândire, nu se va atinge de niciun fel de mâncare cu grăsimi sau cu ingrediente modificate genetic” – a precizat psihologul, care a ținut să adauge că ortorexicul este extrem de bine organizat când vine vorba despre meniu, care va fi alcătuit pe baza unor reguli severe, de la care nu va face rabat nici acasă, nici la evenimentele la care participă. Un alt semn de recunoaștere a ortorexicului este că pierde timp prețios în care nu face altceva decât să facă meniul cu câteva zile înainte, tocmai pentru a nu fi obligat să mănânce nesănătos. Iar acest efort îl determină să se simtă superior celor din jur.Preferă să se izolezeDin păcate, efectele (psihice, fizice, sociale) ale ortorexiei pot fi dintre cele mai dramatice în viața unui om, acesta ajungând, cu timpul, să se îndepărteze de familie, de prieteni. Și asta, întrucât la diverse evenimente, cei din jurul său consumă mâncăruri nesănătoase, compromis la care el nu este dispus, preferând să se izoleze pentru a nu fi tentat de alimentele care consideră că i-ar face rău. În aceste condiții, în timp, boala duce la malnutriție și în final la moarte. Așadar, tulburările psihice sunt favorizate de încăpățânarea persoanei de a nu renunța la nicio regulă privind alimentația. Iar dacă își va călca pe inimă și va gusta ceva nesănătos, va urma o perioadă de mustrări de conștiință, chiar stări depresive.Depășirea situațieiPentru vindecare, la fel ca în cazul oricărei obsesii, este necesar, în primul rând, ca bolnavul să-și recunoască problema, iar pentru asta, are nevoie de ajutorul familiei, prietenilor, colegilor de serviciu. Pasul următor este apelarea la un psiholog și la un nutriționist, pentru a afla de ce traume psihice majore suferă persoana în cauză, dar și pentru a i se stabili un meniu adecvat situației în care se află. Ca și în caz de buli-mie, conchide psihologul, ortorexia tre-buie tratată extrem de serios, nicidecum considerată subiect de „bârfă”.