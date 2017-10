Obişnuiţi să întârziaţi la program? Vă paşte concedierea!

Obișnuiți să întârziați la program? Vă paște concedierea!

Contractul de muncă poate fi reziliat și ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, însă numai în condițiile limitativ prevăzute de lege și în niciun caz pe nepusă masă, ci abia după o cercetare prealabilă a cazului.„Sunt năucă pur și simplu. Am fost chemată la Personal ca să semnez decizia de concediere pe motiv că întârzii mereu la program, dimineața. Este adevărat că nu pot să ajung întotdeauna la ora 8,00, pentru că trebuie să duc copilul la școală, însă mereu când a fost de lucru am stat și peste program, fără să cer ore suplimentare. Mi s-a spus că e mai bine să plec fără scandal și să semnez desfacerea contractului de muncă prin acordul părților, că e mai bine pentru mine. Eu n-am semnat hârtia, am încercat să merg în continuare la muncă, însă mi s-a blocat accesul în sediu. Sunt hotărâtă să merg la Tribunalul Muncii, mi se pare un abuz foarte grav cum s-a procedat. Poate fi dat afară un om care-și face treaba așa, pe nepusă masă, pe motiv că mai întârzie?” - ni s-a plâns Nadia Aldea, debusolată de situația în care se află.Cum se desface contractul de muncăContractul individual de muncă poate fi, într-adevăr, reziliat și din motive imputabile salariatului, însă nu în orice condiții. Potrivit explicațiilor consilierului juridic Carmen Gigică, desfacerea contractului individual de muncă din motive disciplinare nu poate fi dispusă înainte de a se efectua o cercetare disci-plinară prealabilă. Legislația arată că în vederea desfășurării acestui tip de cercetare disciplinară, salariatul trebuie să fie convocat în scris de o persoană împuter-nicită de către angajator să realizeze cercetarea, cu precizarea obiectului, datei, orei și a locului unde va urma să aibă loc întrevederea. Abia în situația în care salariatul nu se prezintă la convocarea făcută în condițiile mai sus enunțate, fără să transmită un motiv obiectiv care nu-i permite să fie prezent, angajatorul are dreptul să dispună sancționarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Asta, din cauză că și refuzul nejustificat al salariatului de a se pre-zenta la convocare constituie, potrivit Co-dului Muncii, tot o abatere disciplinară. Angajatul se poate apăraDe reținut că în cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea cu toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare. De asemenea, angajatul are dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului, dacă este cazul. Motive de concedierePe de altă parte, revenind la motivul invocat de cititoarea noastră, în practica judecătorească s-a considerat că întârzierea regulată de la program este o cauză întemeiată de desfacere a contractului de muncă. Alte cauze întemeiate mai sunt considerate și absența repetată și nemotivată de la serviciu, dacă nu sunt determinate de cauze care exclud culpa persoanei respective; refuzul nejustificat al persoanei de a executa un ordin de detașare; persoana încadrată refuză postul în care a fost trecută de unitate fără schimbarea felului muncii și a salariului, iar îndeplinirea noilor atribuții nu-i pune în pericol sănătatea; neprezentarea la post a persoanei încadrate care a fost sancționată disciplinar cu retrogradarea în funcție sau categorie în cadrul aceleiași profesii, pe o perioadă de una-trei luni; încălcarea normelor de conduită în afara unității, dar pentru fapte legate de serviciu (lovirea șefului ierarhic) etc.În concluzie, în cazul de față, dat fiind faptul că nu s-a parcurs etapa cercetării disciplinare, decizia de concediere poate fi contestată în justiție, procesele de acest fel judecându-se cu celeritate (primesc termene mai scurte).