Obiceiuri simple, care accelerează îmbătrânirea

Ştire online publicată Vineri, 23 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Medicii atrag atenția că multe dintre obiceiurile zilnice considerate simple pot avea un impact negativ asupra organismului. Iată care sunt motivele care accelerează îmbătrânirea, dar și câteva sfaturi pentru a preveni sau încetini acest proces, potrivit Sănătate.ro:Mulți-taskingDacă lista de lucruri pe care trebuie să le faci în fiecare zi este din ce în ce mai lungă, acest lucru poate să aibă o consecință negativă asupra ta. Multe persoane cred că să faci mai multe lucruri în același timp poate fi constructiv. Însă, singurul lucru pe care îl obții fiind o persoană mulți-tasking este o doză mai mare de stres. Câteva studii arată că stresul cronic declanșează eliberarea de radicali liberi ƒ #c moleculele responsabile cu distrugerea celulelor și apariția procesului de îmbătrânire. În loc să încerci să faci totul de o dată, concentrează-te pe rând asupra fiecărui lucru pe care trebuie să îl faci și începe urmatoarul obiectiv al zilei abia după ce l-ai terminat pe cel anterior.Nu renunți niciodată la desertPe lângă faptul că vei acumula kilograme în plus, dulciurile în exces își vor pune amprenta și asupra tenului tău. Totul este cauzat de procesul numit glicare (glucidele se alătură fibrelor de proteine, făcându-le să își piardă parțial sau integral funcționalitatea). Acest proces se manifestă prin dispariția luminozității tenului, apariția cearcănelor, pierderea tonusului, accentuarea ridurilor de expresie, dar și a porilor. Pentru a îți păstra strălucirea pielii, evita dulciurile de toate tipurile.Somn insuficientSă reușești să te odihnești cel puțin șapte ore pe noapte reprezintă o necesitate pentru organismul nostru. Încearcă să adormi mai devreme pentru a scăpa de lipsa de energie și concentrare pe care o simți în timpul zilei.Muncă sedentarePericolul sedentarismului a fost analizat îndeaproape. Persoanele care petrec majoritatea timpului stand la birou sunt predispuse bolilor renale, cardiovasculare, cancerului, dar mai ales obezității. Soluția ar fi să nu neglijezi activitățile fizice. Acest lucru te va ajută să îți îmbunătățești circulația sângelui, după cum afirmă cercetătorii unui studiu publicat în “British Journal of Sports Medicine”. A fost demonstrat că participanții studiului care s-au antrenat cel puțin o ora și jumătate pe săptămâna au șanse să trăiască cu 10-13 ani mai mult decât cei care nu obișnuiesc să facă sport. Nu folosești crema pentru ochi Fiecare dintre noi trebuie să includă în ritualul zilnic de îngrijire a tenului și o crema pentru ochi. Pielea din jurul ochilor este mult mai subțire și delicată și drept urmare aici vor apărea primele semne ale îmbătrânirii. Să păstrezi zona din jurul ochilor hidratata este un prim pas în prevenirea acestui proces. Cele mai benefice creme sunt cele care conțin Retinol, acid hialuronic, vitamina C, dar și cele care sunt foarte hidratante.