Obezitatea, tratabilă cu acupunctură?

Am încercat să slăbesc cu o grămadă de regimuri, am făcut foamea la greu, dar nu sunt mulțumită de rezultate. Plus că a început să mă supere și stomacul. Vreau să slăbesc neapărat și m-ar interesa dacă acupunctura dă rezultate. Nu mai am încredere în niciun regim de slăbire. Cu mulțumiri, Diana”.v v vCă, în mod special în ultimii ani, acupunctura a câștigat din ce în ce mai mult teren în tratarea a diverse afecțiuni ne-a confirmat-o și dr. Omer Zișan, din cadrul Clinicii Homeomed. Și nu doar în țara noastră, ci peste tot în lume, metoda descoperită de chinezi, în urmă cu peste 8000 de ani, este în vogă. Totul, din cauză că prin înțeparea unor puncte cu ace, se stabilizează echilibul energetic în organism.Ce afecțiuni tratează acupunctura. În ziua de azi, poate mai mult decât oricând, lupta cu kilogramele în plus este dusă nu doar de reprezen-tantele sexului frumos, ci și de bărbați. Medicul precizează că, de-a lungul timpului, s-a demonstrat din plin că acupunctura este un dușman declarat și în privința obezității. Ideal ar fi să se poarte o discuție în acest sens cu medicul de familie, pentru evaluarea stării generale de sănătate. Apoi, cu câteva ședințe de acupunctură și cu un regim alimentar echilibrat, nu urmat… după ureche, se pot elimina toxinele din organism, putându-se ajunge la silueta dorită.De asemenea, prin acupunctură, se pot trata o serie de boli, ca și probleme pornind de la migrene, stres, tulburări mentale, insomnie, fobie, până la dependența de droguri, de nicotină sau de alcool, întrucât toate aceste probleme își au rădăcina în dezechilibrul afectiv al persoanei în cauză. Astfel, prin stimularea centrilor nervoși cu ajutorul acelor de acupuntură, cel afectat de probleme de natură psihică se poate relaxa, iar această relaxare duce la echilibrarea organismului și din punct de vedere afectiv.