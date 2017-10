Oamenii vor să îşi cumpere pistoale

Speriați că însuși primarul consideră orașul pe care-l păstorește „din ce în ce mai nesigur”

Oamenii vor să își cumpere pistoale

Declarația făcută de primarul Constanței, în contextul recentelor crime care i-au șocat, nu doar pe constănțeni, ci pe toți românii, respectiv împușcarea în stil mafiot a omului de afaceri Liviu Bamburic și asasinarea cu cruzime a taximetristului Hari Băcanu, demonstrează că edilul celui de-al doilea oraș din țară este nemulțumit, atât de modul de acțiune al oamenilor legii în soluționarea unor astfel de cazuri, cât, în mod deosebit, de prevenirea lor. „Semnalul dat de cel aflat în fruntea obștii constănțene, precum că orașul a devenit nesigur, nu face altceva decât să ne bage în sperieți pe toți plătitorii de taxă de protecție. Chiar dacă așa stau lucrurile – și așa stau – mi se pare inadmisibil ca un primar să admită, în gura mare, că păstorește un oraș în care oricând poți fi atacat, amenințat și chiar împușcat, să admită că el însuși se teme pentru viața sa, motiv pentru care va fi nelipsit de Macarov-ul său, în loc să colaboreze eficient cu poliția, pentru ca oamenii să aibă măcar senzația că, acolo, sus, cineva veghează la securitatea lor. Eu vreau un primar care să se lupte pentru securitatea mea și a lui, un primar care să stea în coasta polițiștilor, nu unul care să recunoască, public, că în ultimii trei ani nu a avut un dialog cu șeful Inspectoratului de Poliție, nici măcar la telefon și să-și avertizeze alegătorii că, în viitor, violențele în oraș vor crește”. (I. Alexe, din Constanța). Sătul de senzația că trăiește într-un oraș fără câini, I. Alexe vrea să afle care sunt condițiile pentru ca un om obișnuit să-și poată procura un pistol pentru autoapărare, dacă acesta poate fi împrumutat și în ce împrejurări poate fi utilizat?” Numai elita are dreptul la pistol letal „Acum câteva zile (5 februarie a.c. - n.n.), am citit în Cuget liber un editorial („Pistolul și taxa de protecție”), unde primarul se laudă cu pistolul Macarov, pe care-l poartă tot timpul cu el pentru protecție. Această afirmație m-a pus pe gânduri. La ora actuală, este vreo diferență între regimul comunist (unde numai elita comunistă purta pistoale) și așa-numita democrație care o aveți în România, unde numai elita (Mazăre) poate să poarte pistol? Asta este o întrebare de la un cetățean american de origine română, care vreau să mă repatriez. Dacă este democrație în România, vreau să știu dacă pot să port pistol ca un cetățean care plătesc taxe și nu am cazier?” (comentariu de la gogu (06-02-2008 03:58:25). Procurarea armelor neletale Agentul principal Diana Simineanu, din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, ne-a explicat că Legea nr. 295 din 2004 reglementează regimul armelor și munițiilor pe teritoriul României, atrăgând atenția că armele de apărare și pază (letale) pot fi procurate numai de anumite categorii de persoane, printre care se numără demnitarii, magistrații, diplomații, militarii și polițiștii, pe perioada cât sunt în activitate și după pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepția situației în care aceștia și-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. În schimb, un cetățean obișnuit poate intra în posesia unei arme neletale (pistol cu gaze sau cu bile de cauciuc), numai după ce se adresează Inspectoratului Județean de Poliție Constanța - Serviciul Arme, Explozivi și substanțe toxice, unde va completa o cerere-tip, urmând ca, ulterior, să primească toate informațiile necesare. Legea prevede că pot să procure arme neletale, precum și muniția aferentă, cetățenii români și străinii cu ședere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani. Uzul de armă neletală pentru autoapărare Titularii dreptului de a purta și folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condițiile legii sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate. Folosirea armelor în poligoanele autorizate se poate face numai în condițiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora. Armele nu pot fi împrumutate Armele nu pot fi înstrăinate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepția cazului în care acestea sunt depuse la organul de poliție competent, la personalul abilitat prin lege să păstreze și să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituțiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum și în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitării sau înstrăinării. Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru auto-apărare: a) în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol și adunări publice, precum și în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege; b) dacă deținătorul se află sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecțiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condițiile în care poartă arma asupra sa. Despre modul în care persoanele fizice își pot procura arme letale, citiți în ziarul nostru de mâine.