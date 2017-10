Oamenii sunt cu ochii pe spaţiile verzi şi păduri, ca pe butelie!

SEMNALE

Oamenii sunt cu ochii pe spațiile verzi și păduri, ca pe butelie!

Guvernul a hotărăt ca până în 2010, autoritățile locale să găsească soluții, astfel încât fiecare român să aibă repartizați 20 de metri pătrați de spațiu verde, iar până în 2013, suprafața verde pe cap de locuitor să atingă norma generală a Uniunii Europene, adică 26 metri pătrați. Dacă legea va fi respectată, nici un spațiu verde nu va mai putea fi transformat într-o cârciumă, centru de afaceri, cartier rezidențial sau parcare. Oamenii sunt, însă, neîncrezători că agresiunile autorităților asupra mediului vor înceta odată cu înăsprirea legislației. „Mai sper că zonele verzi pot fi salvate!” „Vă mai aduceți aminte de scandalurile legate de autorizarea unor construcții în Parcurile Tăbăcăriei și Casei de Cultură? Pot să spună domnul primar și acoliții săi că le-a păsat în vreun fel de vocea alegătorilor? Ca să nu credem că este opera sa, ne-a trântit în față niște panouri uriașe, în care îl demască pe cel care a dat avizul să se construiască noua catedrală. Dar cine-l oprește să repare o veche greșeală și să dea un alt teren pentru biserică? Așteptăm să ne răspundă la întâlnirile cu alegătorii din campania electorală! (Laurențiu Ion, 42 ani) “Alo, redacția? Știați că pădurea Valu se defrișează?” „Zilele trecute, am fost la pădurea Valu lui Traian și nu mi-a venit să cred când am văzut cum se tăiau copacii, undeva, în zona Școlii de șoferi. Se zvonește că se eliberează teren ca să se construiască vile. Vă rugăm pe dumneavoastră să interveniți în numele nostru și să faceți ceva pentru a salva măcar această pădure, căci spațiile verzi din Constanța, oricum sunt definitiv compromise!” (P. Rădulescu, din Constanța) „N-am auzit așa ceva!“ - declară primarul Edilul șef al comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, ne-a explicat că astfel de acțiuni sunt de resortul Direcției Silvice, însă, dacă ele s-ar desfășura, normal ar fi să fie informat, ceea ce nu s-a întâmplat. În același timp, a precizat că patru hectare din această pădure sunt deja în proprietatea Consiliului local: “Legea ne permite ca oricând să scoatem la licitație această suprafață pentru construcția de locuințe, de exemplu”, a conchis primarul. „Simple zvonuri!“ - susține conducerea Direcției Silvice “Nici vorbă de așa ceva!”, ne-a spus Gheorghe Caragheorghe, director tehnic al Direcției Silvice Constanța, care bănuiește că apelul a venit din partea unei persoane răuvoitoare. Pe de altă parte, ne-a explicat că starea pădurii este atent monitorizată, fiind normal ca, atunci când este cazul, să se execute tăieri de înlocuire a pomilor degradați, tăieri de regenerare sau de conservare. “Ceea ce nu are absolut nici o legătură cu ceea ce înseamnă defrișare. Nu este prima dată când primim astfel de sesizări. De fiecare dată ele au fost formulate de persoane depistate că lasă gunoaie în urma lor în pădure, sunt sancționate și în felul acesta se răzbună”. Mult timp, pădurea a fost considerată aproape exclusiv o sursă de lemn, ignorându-se, cu bună știință, că ea reprezintă elementul fundamental de protecție a mediului înconjurător și a însăși vieții pe pământ. Având în vedere precedentul măcelăririi atâtor hectare din pădurile României, ar fi de neiertat să nu ne implicăm în problemele legate de viitorul acestor oaze de sănătate, chiar și atunci când doar ni se pare că li s-a pus gând rău…