Oamenii propun înjumătăţirea contribuţiei lunare pentru sănătate sau chiar desfiinţarea ei

Din cauză că beneficiază din ce în ce mai greu de analize medicale gratuite

Oamenii propun înjumătățirea contribuției lunare pentru sănătate sau chiar desființarea ei

De regulă, dacă doresc să își facă analize medicale gratuite și solicită acest lucru la ghișeul unui laborator, pacienților li se răspunde să telefoneze luna viitoare, din cauza eternului motiv: epuizarea plafonului atribuit de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Dacă pacienții pe care îi ține buzunarul își permit să plătească aceste analize, cei fără dare de mână se amăgesc că vor prinde un loc luna viitoare. Și tot așa… Având în vedere că din salariul lor, lună de lună, un procent fix intră în contul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, oamenii propun - fie înjumătățirea acestei contribuții, fie chiar desființarea ei, „ca să fim chit!” (Lucreția Voicu, 43 ani, din Constanța). r Margareta Aldea (47 ani, din Constanța), de exemplu, are trimitere de la medicul de familie încă din luna martie pentru efectuarea unui set consistent de analize medicale paraclinice gratuite: „Eu cred că nu știu să mă descurc, ce altceva pot să spun dacă nici până acum n-am reușit să mă bag în față? Nu știu cum se face, dar mereu am nimerit după terminarea banilor! Am citit în ziarul dumneavoastră că problemele n-ar fi așa de mari, că sunt și alte laboratoare în afară de cel de la Spitalul Județean care fac analize gratuite, dar eu nu știu care sunt. Am întrebat-o, luna trecută, pe doamna de la ghișeu dacă nu există alt laborator unde pot să-mi fac gratis analizele, că o să mor cu zile, însă a dat din umeri. Păi dacă sunt atâtea probleme și dau gratuit decât la câțiva pacienți, doar așa ca să spună că au dat ceva, de ce să mai plătim asigurările de sănătate? Eu, de exemplu, plătesc asigurările de 21 de ani și n-am avut nici măcar o zi de internare în spital sau vreo rețetă gratuită. Nici măcar analize nu mi-am făcut, că pe astea ni le făceau la muncă obligatoriu și plătea firma. Unde se duc atâția bani, putem afla și noi?”. r „Numai pentru urocultură mi s-au cerut aproape 30 lei la un laborator particular care nu mai avea plafon. Dar eu am nevoie de o listă întreagă de analize! De două luni încerc să-mi fac gratuit analizele la Spitalul Județean, dar nu reușesc. Aș vrea să știu dacă mai am vreo șansă luna asta și unde trebuie să merg, adică la ce laborator? Am citit în ziarul dum-neavoastră că există laboratoare care fac analize atunci când ai nevoie. Nu prea cred în minunea asta, dar poți să știi?” – Silvia Pandrea, 58 ani, din Constanța. r „Pe mine m-a tot trimis doctorul de familie la laboratorul Medstar, anul trecut, pentru analize și n-am avut niciodată probleme. Acum două zile m-am dus tot la ei și tot la sigur, dar, ghinion: și la ei, plafonul este epuizat și mi-au spus să merg în iulie. Eu nu știu ce reguli stabilește Ministerul Sănătății, dar știu ce gândesc eu: plătim asigurările de sănătate ca să ce? Poate ar fi bine ca să punem mână de la mână și să înființăm o asociație a bolnavilor, care să se bată pentru drepturile celor cu probleme de sănătate, poate în felul ăsta rezolvăm și problema analizelor medicale, dar și altele, că sunt o gramădă, și nu de ieri, de azi…” – L. Marin, 39 ani, din Constanța. r „Eu locuiesc aproape de laboratorul Iowemed și ieri am vrut să mă programez pentru analize, dar fetele de acolo mi-au spus că probabil în curând se va ajunge cu programările pentru luna august. Și lor le părea rău că nu pot să-și servească pacienții, dar mi-au explicat că plafonul Casei de Asigurări este mult mai mic. Poate că ar fi bine ca și noi să ne micșorăm contribuția la asigurările de sănătate, ca să fim chit” – Lucreția Voicu, 43 ani, din Constanța. r „De două luni încerc să-mi fac gratuit analizele și nu mă pot lăuda că le-am făcut. Mereu m-am dus la Spitalul Mare, dar e ceva de groază acolo. Auzindu-mă că mă plâng, o prietenă mi-a recomandat laboratorul Sammarina, din Constanța. Am sunat ieri și nu mi-a venit să cred urechilor când mi-au spus că pot să merg să-mi fac analizele care sunt pe lista de gratuități, pentru că mai au plafon. Părerea mea e că toată lumea apelează la laboratoarele cele mai cunoscute, care sunt cele mai căutate de bolnavi și de aici tot balamucul!” - Maria Doicar, 51 ani, din Constanța. *** Probabil că puțini cunosc cu exactitate care sunt laboratoarele medicale din orașul Constanța care efectuează analize paraclinice gratuite. Este suficient să accesați pe internet adresa http://www.casct.ro și veți afla care este lista completă a labora-toarelor care au contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Nu vă rămâne decât să vă încercați norocul!