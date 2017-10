O şatră terorizează un întreg cartier al Constanţei! PE EI NU-I MUTĂ NIMENI?

Constanța reală

O șatră terorizează un întreg cartier al Constanței! PE EI NU-I MUTĂ NIMENI?

De ani de zile, terorizează un întreg cartier, în plin oraș, iar dacă li se cere socoteală, își etalează fundurile goale și fac un tămbălău inimaginabil, chiar sub ochii polițiștilor. Locuitorii din zonă susțin că deși au sesizat autoritățile locale, nimeni nu i-a ajutat să iasă din iadul în care trăiesc. Cât privește nenumăratele amenzi date de poliție, s-a dovedit că astfel de măsuri n-au niciun efect: "Nu înțelegem de ce unii au liber să-și bată joc de toată lumea!".Disperați, locatarii Asociației de proprietari nr. 537 din b-dul 1 Mai nr. 1A, dar și cei care locuiesc la casele din zonă și-au pus speranța în mediatizarea situației, singura soluție, din punctul lor de vedere, pentru a scăpa de acest vechi coșmar. Pur și simplu nu mai suportă să vadă zilnic același jalnic tablou: leșuri de animale, dejecții care degajă mirosuri pestilențiale, scandaluri, obscenități, muzică la maximum, cerșetorie, furturi, promiscuitate:"La o distanță de numai cinci metri de blocul H8 și cu gardurile lipite de ditamai vilele, de ani de zile, într-un imobil în avansată stare de degradare, plus o grămadă de anexe, s-au aciuat adulți și copii de etnie romă, nici nu mai știm câți sunt la număr. Acești oameni locuiesc în condiții absolut improprii, fără curent electric, fără apă curentă, canalizare, iar WC-urile le sunt scările blocului și sub cerul liber. Atât în interiorul imobilului, cât și în apropierea acestuia sunt depozitate numeroase deșeuri menajere, textile, plastice, feroase etc., inclusiv leșuri de animale, care degajă mirosuri insuportabile. În aceeași incintă se cresc animale precum cai, măgari și maidanezi, care produc permanent zgomote și multă mizerie urât mirositoare, toate constituind un iminent pericol pentru sănătatea celor care locuiesc în blocurile și imobilele din preajmă, dar și a trecătorilor care se deplasează în zonă sau spre Poarta 4".Ca și când nu ar fi suficient, oamenii se plâng că peste toată mizeria tronează un haos general, determinat de comportamentul indivizilor care n-au nicio treabă cu respectul față de semeni. Deloc de-ranjați de promiscuitatea în care trăiesc, romii se distrează cât e ziua de mare, iar pe fond de muzică orientală dată la maximum, permanent sunt certuri, scandaluri: "Fac zilnic focul prin arderea diverselor materiale ușor inflamabile, care crează fum dens și poluează accentuat atmosfera și zona noastră de locuit, existând pericol de incendii. Nu putem să aerisim, miroase groaznic! Copiii lor umblă mai mult în pielea goală, indiferent de sezon, sunt nesupravegheați, se expun accidentelor de circulație în aleea foarte intens circulată, ca și îmbolnăvirii datorită condițiilor inumane de viață, unii dintre ei având handicap mintal și locomotor, iar alții sunt supuși la diferite munci și obligați să cerșească la pasajul 1 Mai și intersecția semaforizată".La toate astea se adaugă și furturile a tot ce înseamnă fier vechi, plus spargerea autoturismelor din parcarea amenajată. Și apa consu-mată o fură din parcul Gării: "I-am întrebat cum reușesc, și au recu-noscut că dau ceva la paznic și îi lasă. Iar noi plătim pentru toți ca ei!" - ne-a spus un locatar din blocul H8. Mai mult, animalele sunt păscute în spațiile verzi din zonă și din incinta Spitalului Universitar CFR, situat foarte aproape.De asemenea, au fost surprinși, de nenumă-rate ori, sacrificând cai, viței și diverse animale furate chiar sub geamu-rile locatarilor: "Ultima dată când am reclamat la Secția V, se lăudau că au aflat despre demersul nostru, nu știm cine i-a anunțat că o să fie control, au mai strâns un pic, fără niciun efect, evident. De la Poliție ne spun că-i tot amendează. Dacă le-ar plăti, probabil că le-ar păsa de amenzi.Cine-i oprește să-i evacueze din plin oraș?". De la Secția V Poliție ni s-a spus, și nouă, că oamenii legii nu se pot implica decât dacă cetățenii se plâng că romii "fac gălăgie sau se bat". În rest, e treaba auto-rităților locale să gestioneze situația.Când l-au văzut pe fotoreporterul nostru, au luat foc pur și simplu. Degeaba am încercat să purtăm o discuție normală cu cei reclamați, în loc de răspuns, am fost… gratulați cu o ploaie de vorbe de duh. Culmea este că locuitorii din zonă chemaseră și poliția din cauza scandalului creat, însă nici măcar prezența omului legii nu i-a împiedicat să ne amenințe. Și ca să ne convingă că lor chiar nu le pasă de nimeni, că au liber să-și bată joc de toată lumea, au început să-și etaleze fundurile goale și să facă tot felul de gesturi obscene. Ajunși la capătul răbdării, oamenii sunt hotărâți să se plângă și la nivel național sau chiar european, dacă autoritățile locale sesizate nu se vor implica.