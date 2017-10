O reformă corectă ar salva învăţământul, nu icoanele din şcoli!

Puncte de vedere

O reformă corectă ar salva învățământul, nu icoanele din școli!

Printr-o decizie executorie a Curții de Apel București, ministerul Educației este obligat să ia măsuri pentru scoaterea simbolurilor religioase din școli. Deși o asociație nonguvernamentală a solicitat păstrarea lor în incinta unităților școlare, judecătorii au respins cererea acestora. Pe de altă parte, pornind de la necesitatea întocmirii unei strategii coerente de modificare, modernizare și eficientizare a învățământului, săptămâna aceasta, președintele țării a invitat partidele politice la un pact pentru educație, care să vizeze elementele și obiectivele fundamentale ale sistemului de educație, menționând că lasă documentul deschis pentru semnare, atât de către partide, cât și de către sindicate, asociații ale elevilor și profesorilor. Observatori atenți ai „haosului din învățământ”, Magda Stan (33 ani), Tudor (39 ani), V. Barbu (51 ani) și Cleopatra Avram (46 ani) sunt de părere că o influență reală și pozitivă asupra elevilor, atât în ceea ce privește „comportamentul, cât și rezultatele la învățătură” nu o poate avea decât clarificarea, odată pentru totdeauna, a reformei sistemului, nicidecum un însemn religios sau altul. l „Am urmărit consultările de la Cotroceni, prin care partidele politice și-au dat mâna pentru acel pact al educației. Da, de un pact pentru educație avem nevoie, nu neapărat de ore de religie în școli sau de icoane atârnate pe pereți. Eu n-am avut în clasă icoană, dar am știut să merg întotdeauna la biserică, am știut să mă rog lui Dumnezeu, am știut să respect semnul Crucii. Pe când majoritatea elevilor de azi, și v-o spun ce văd chiar la copiii mei, nu citez din cărți, deși au icoanele sub ochi, se pretează la cele mai cumplite prostii, fără nici o jenă că o să-i vadă și o să-i pedepsească cel de Sus. Din punctul meu de vedere, educația religioasă trebuie începută, continuată și susținută de familie, nu de școală. Școala să se ocupe de educația didactică, dar, din păcate, nu prea e în stare de așa ceva. Dovadă haosul din școlile românești, de care chiar politicienii se declară depășiți. Asta e problema, nu absența sau prezența icoanelor în școli!” ( V. Barbu, 51 ani) l „Chiar nu pricep de ce se face atâta tam-tam cu icoanele din școli! Eu sunt administrator la o școală și câte-mi văd ochii n-am cuvinte să vă spun. Părerea mea este că, nu icoane, dar și statui cu sfinți dacă s-ar pune în școli, și tot nu i-ar potoli pe acei copii care n-au înțeles mai nimic din democrația asta. Totuși, să nu uităm că mai sunt și copii buni și respectuoși, deși numărul lor tot scade. Eu aș zice că ar fi cazul ca părinții să nu le mai permită atâtea copiilor și, mai ales, să aibă grijă cum se îmbracă. Uitați, cel puțin la școala la care lucrez eu, mai sunt icoane pe pereți, dar majoritatea fetelor vin aproape despuiate la școală, iar majoritatea băieților au câte un cercel pe undeva. Profesorii n-au cum să-i stăpânească, toți ripostează că nu mai trăim în comunism, dar părinții n-au nici o scuză să-și lase copiii de capul lor”. (Tudor, 39 ani) l „Am auzit că în București sunt școli care au în curte capele. Aș vrea să știu și eu dacă la aceste școli toți elevii sunt respectuoși, toți învață bine și, mai ales, dacă vorbesc și se îmbracă decent. Dacă s-ar întâmpla așa, atunci se greșește dacă se cere scoaterea icoanelor din școli. Deși eu cred că este nevoie de o stabilizare în învățământ, de reguli clare, care să nu se schimbe în fiecare an. Iar părinții ar face bine să nu-și mai trimită copiii la școală cu mașini bengoase și îmbrăcăminte nepotrivită și să le supravegheze comportamentul, deloc ortodox. Eu nu cred că icoanele sunt un mod de a educa elevii sau de a-i mai potoli în apucăturile lor. Profesorii, vă spun din surse sigure, sunt depășiți de situație. O dovedesc bătăile și injuriile pe care le încasează de la mulți elevi, mediatizate și de ziarul dumneavoastră” (Cleopatra Avram, 46 ani) Atâta vreme cât nu se vor găsi soluții viabile pentru stoparea crizei din învățământul românesc, „orice alt adjuvant nu face nici cât o ceapă degerată”. (Magda Stan, 33 ani)