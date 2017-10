Puncte de vedere

„O prosteală cât nu mai încape“...

La referendumul din 2009, populația a răspuns cu„Da” nu doar la întrebarea referitoare la reducerea numărului de aleși, ci și la cea privind Parlamentul unicameral. Deși au trecut doi ani de atunci, „Da”-ul poporului s-a metamorfozat, sfidător, în „Nu”-ul aleșilor, că doar în mâinile lor sunt pâinea și cuțitul. Suficiente motive pentru ca recenta invocare a unui alt referendum, de data asta pentru reorganizarea țării, într-o perioadă de criză economică și de mari nevoi sociale, să fie percepută de mai mulți cititori „o prosteală cât nu mai încape”...„Nu le mai ajung plămânii...“Daniel Ichim (49 ani) a simpatizat dintotdeauna cu liberalii. Își aduce aminte că la referendumul din 2009, s-au făcut multe emisiuni televizate și s-au scris mii de articole despre Parlamentul unicameral, liberalii susținând, la vremea aceea, cât îi țineau plămânii, dreptatea poporului, care a știut ce votează! Nici nu s-a uscat pământul pe… mormântul acelui referendum, că aceiași liberali urlă, tot cât îi țin plămânii, că poporul n-a știut ce votează în 2009, „cu alte cuvinte, e greu pentru noi, oamenii din afara politicii, să înțelegem ce e ăla Par-lament unicameral, cu 300 de parla-mentari! Îl avertizez pe domnul Anto-nescu să ne respecte ca oameni, iar dacă are păreri, să și le exprime în nume personal , nicidecum în al meu sau al românilor care se plâng că li se cere părerea doar pentru ca apoi ea să fie aruncată la coș! Când am auzit că USL-ul vrea să organi-zeze și la Constanța un referendum local pe tema reorganizării teritoriale, am crezut că fac infarct! Dar au tupeu, nu glumă! Nu le mai ajung plămânii să țipe ce catastrofă va cădea peste români dacă o să dispară baronetul politic din România! Rugăminte: Nu ne mai prostiți! Mai bine din banii ăia să se repare trotuarele și să se facă parcaje, că am ajuns la con-curență cu mașinile pe carosabil! A venit vara, iar șoselele ne servesc numai capcane!”.Un referendum pe post de... preșCa și când n-ar fi suficient că s-au cheltuit milioane de lei pentru referendumul din 2009, fără ca rezultatele lui să fie aplicate, „opoziția, ce nu mai poate de criza românilor, cere alt referendum! Și cum la nivel național n-are spor, vrea să consulte județele dacă le convine proiectul reorganizării României. Nu credeam c-am s-o trăiesc și p’asta! Adică, ei se șterg pe picioare, ca să fiu elegant, cu voința noastră de-acum doi ani, și cer, cu tupeu maxim, alt referendum! Ca să..., ce să facă cu el?!? Mai bine să facă un sondaj cinstit pe internet, dacă tot nu mai pot de părerea noastră și o să vadă dacă oamenii mai vor sau nu mafie politică în țara asta? Simplu, civilizat, fără costuri!” – ing. Ion Dumbrăveni, 46 ani.„Normal că nu ne mai miră nimic!“Ca să mai dreagă busuiocul, opo-ziția vrea mai puțini parlamentari, însă „îi pute groaznic revizuirea Constituției, Parlamentul unicameral și reducerea numărului de județe, cu baronet cu tot! Da, așa sunt ei, au mirosul sensibil! Cel mai tare le pute desființarea imunității parla-mentarilor, nu le place să explice cum și-au făcut averi așa de mari! Chestii banale, neimportante pentru țară… Normal ar fi să nu mă mai mir de nimic, dacă n-aș fi așa de intrigat de tot ce ne servesc politicienii noștri, de la alfa, la omega, cu o nonșalanță incredibilă!” – este de părere Cleopatra Miron (39 ani), care este hotărâtă să facă greva foamei la București, din cauza nerespectării rezultatului referendumului din 2009, dar și a intenției de a se organiza alte acțiuni de acest fel, din simplul motiv că nu mai vrea să tolereze „bătaia de joc a politicienilor față de cei care i-au votat să se lăfăie în fotoliile de parlamentari! Chiar nu mai suportăm să fim mașini de vot!”.v v vCredeți că împuținarea funcțiilor la nivel local îi va nemulțumi pe români? Chiar e nevoie de alt refe-rendum, de alți bani aruncați pe fereastră, pentru ca politicienii să afle părerea oamenilor despre acest subiect?” – sunt întrebări la care cititorii Laura Ibram, Remus Oană, Alex Tudor, Diana Moroianu și Mihai Lazăr consideră că se pot afla răspunsurile și pe căi necostisi-toare, civilizate, dacă tot… nu mai mișcă nimic în politica românească fără… consultarea poporului!