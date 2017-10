O măsură „ceauşistă, abuzivă şi nejustificată“

Proiectul privind modul de eliminare a restanțierilor de la întreținere

O măsură „ceaușistă, abuzivă și nejustificată“

În ziarul nostru din 16 octombrie a.c., a apărut articolul intitulat „Se coace eliminarea restanțierilor la întreținere”, în care informam cititorii că proprietarii de apartamente care acumulează datorii mai mari de trei luni la întreținere riscă să ajungă în stradă în plină iarnă. Totul, din cauză că Ministerul Internelor, Reformei și Administrației (MIRA) intenționează să golească blocurile de rău-platnici, într-un mod special, adică luându-le posibilitatea de a-și vinde singuri apartamentele pentru a-și achita datoriile. Interdicția de vânzare a apartamentului cu restanțe se va înscrie de către asociația de proprietari și în Cartea Funciară, iar restanțierul s-ar putea trezi cu executorii la ușă. Înainte ca proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari să fie aprobat, MIRA a invitat persoanele interesate de acest act normativ să-și exprime propunerile, sugestiile și opiniile. În aceeași idee, la rândul nostru, am invitat cititorii să-și spună punctul de vedere în legătură cu impactul social pe care consideră că-l va avea acest proiect, în contextul în care, deja, RADET își avertizează abonații că cei care vor acumula datorii vor fi debranșați. Cei care ne-au contactat consideră inutile și abuzive, atât această măsură, cât și piedicile nejustificate pe care RADET le pune abonaților care doresc să se debranșeze de la rețeaua de termoficare. Măsuri ceaușiste Ticu Luca, 47 ani, din Constanța: „Numai pe vremea împușcatului stăteam cu frica-n sân că ar putea veni comuniștii peste noi să ne acuze de cine știe ce li se năzărea lor. N-aș vrea să cred că, prin măsuri din astea, ne întoarcem tot de unde am plecat. Adică, se spune că este democrație și fiecare își organizează viața așa cum își permite, dar iată că ar putea veni „perceptorii” de altădată să ne vândă casele, de parcă noi nu am putea face acest lucru! Care este logica acestui abuz? Unde s-a mai pomenit că omul poate face rost de bani numai dacă-și vinde casa? În ce țară trăim, Doamne! Sunt de acord că avem obligația să ne achităm datoriile, dar cred că la fel de corecți cu noi ar trebui să fie și furnizorii de servicii publice, care și-au permis, cel puțin până acum, sub pretextul că instalațiile sunt vechi și depășite (ca și când le-am interzis noi să le schimbe!), să ne încarce facturile cu sume fabuloase pentru tot felul de pierderi în rețelele lor. Păi, de ce să nu somăm și noi RADET-ul, sau RAJA, sau alte regii, scoțându-le sediile la licitație, atâta vreme cât, dintr-o dată, ele văd doar paiul din ochii abonaților, nu și bârna din ochii lor? Asta e problema, dacă sunt pretenții, atunci să fie de ambele părți! Corect, nu? Dacă am exagerat cu ceva, aștept justificări de la RADET, iar dacă vor fi întemeiate, eu îmi voi cere scuze public”. Filtrarea datornicilor… Cherața Trifu, 56 ani, din Constanța: „Anul trecut, soțul meu s-a operat de prostată și am cheltuit foarte mulți bani cu doctorii și pe medicamente. M-am dus de la început și i-am spus doamnei administrator că n-o să pot plăti o perioadă întreținerea, dar că o să recuperez când voi putea. A fost foarte înțelegătoare, dar a făcut o ședință cu locatarii și le-a cerut aprobare să folosească bani din fondul de rulment pentru situația mea specială. Văzând că ține, un vecin, cam răutăcios din fire, n-a vrut să plătească nici el, deși își permitea. După ce a auzit de legea asta, mi-a râs în nas și mi-a spus că am avut mare noroc anul trecut de nu mi-au vândut casa, dar să am grijă ce fac în iarna asta, că, de se întâmplă ceva, va face pe dracu-n patru să pună el mâna pe casa mea, că prea îmi permit multe. Am rămas cu un gust amar din toată această situație și propun ca, înainte de a se lua la grămadă toți restanțierii la întreținere, ar fi corect să se analizeze și motivele pentru care au rămas datornici. Mă gândesc că dacă o să dispară și minima înțelegere, cred că nu ne mai putem numi oameni. Iar legea asta cu vânzarea caselor este cel mai mare abuz după căderea comunismului - părerea mea”. Abuz grosolan și nejustificat Alin Mincu, 59 ani, din Constanța: „Poate că dacă voi fi pus în situația să adun trei luni la rând datorii la întreținere și voi fi somat cu evacuarea, voi găsi eu bani din alte surse. De ce trebuie să ne vândă cineva casele? 