"O îngrijesc de nu mai pot şi să nu moştenesc nimic?"

"O îngrijesc de nu mai pot și să nu moștenesc nimic?"

Ni s-a adresat pentru că se consideră depășită de o situație extrem de sensibilă: „Mă numesc Svetlana Achimov și, de șase ani, locuiesc la o mătușă a mamei mele. Femeia este bolnavă, dar nu are probleme mintale. Are o singură soră, care nu-i dă nici măcar o cană cu apă, darămite s-o îngrijească. Eu mă ocup de toate. Mătușa vrea să facă un testament și să-mi lase mie garsoniera, dar îmi sare la gât soră-sa. Mă amenință că ea este moștenitoarea. Chiar așa, eu o îngrijesc de nu mai pot și să nu moștenesc nimic? I-am propus s-o îngrijească ea și mă retrag, dar nici așa nu vrea și îmi râde-n nas. Un testament mă poate ajuta?”.v v vOricât de sensibilă ar fi situația în care vă aflați, legislația privind drepturile de moștenire este foarte clară. După cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, în cazul decesului persoanei pe care o îngrijiți, dumneavoastră, neavând calitatea legală de moș-tenitor, nu veți putea primi absolut nimic de pe urma acesteia. Totul, din cauză că este dreptul moșteni-torilor legali să împartă toată ave-rea rudei lor. Dacă într-adevăr bătrâna dorește să vă ofere locuința, sfatul juristului este să faceți un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere.Referitor la testament, acesta nu este o soluție de luat în calcul, întrucât ar putea fi oricând atacat în instanță de moștenitorii rezervatari, indiferent de forma în care el va fi încheiat. Și o recomandare care v-ar scuti de multe neplăceri: când vă veți hotărî să mergeți la notar pentru a perfecta actele, să îi prezentați și un certificat de la un medic psihiatru, document care să ateste că persoana îngrijită de dumneavoastră este în deplinătatea facultăților mintale.