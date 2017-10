O „garnitură“ de garaje a rămas pe… poziţie chiar în centrul oraşului

O „garnitură“ de garaje a rămas pe… poziție chiar în centrul orașului

Am tot scris că insuficiența locurilor de parcare este una dintre cele mai arzătoare probleme ale constănțenilor. Pe lângă stresul și timpul pierdut în găsirea unui loc de parcare, această „anomalie” atrage după sine și situații mult mai grave, precum conflictele între vecini. Cu toate că majoritatea sura-telor lor au dispărut din peisajul constănțean urmare deciziei primăriei - din decembrie 2008, de a le demola, chiar în centrul orașului, supraviețuitoarele lor („aliniate mai ceva decât soldații!”!) pot fi admirate în toată... splendoarea și acum. Demolarea garajelor - o acțiune benevolă? Unul dintre locatarii blocului situat în b-dul Mamaia nr. 60 ne-a povestit, indignat, că neavând norocul să prindă un loc pentru garaj în zona în care locuiește, a fost nevoit să închirieze altul, situat la ceva distanță față de locuința sa. Poate că s-ar fi împăcat cu ideea, însă ceea ce se petrece în zonă nu i se pare a fi în regulă: proprietarii de garaje își parchează în continuare mașinile afară, chiar în fața garajelor, în timp ce „coșmeliile” sunt folosite pentru alte scopuri, majoritatea ca spații de depozitare. „Mașinile în față și garajele goale, locuri triple de parcare.... Ca la noi, la nimeni! Dar totul e posibil pentru că cei de la primărie - deși au dispus ca toate garajele din orașul ăsta să fie demolate - nu s-au atins de garajele lor și nu știm din ce motive! Și-atunci, stau și mă întreb cum e mai bine, să te conformezi deciziilor primarului (așa cum am făcut eu, care am demolat garajul imediat ce am primit notificarea de la primărie), sau să te faci că plouă, știind că ai… o umbrelă pe la primărie, care te va apăra de ploaia de amenzi pe care, în condiții similare, ar fi încasat-o alt proprietar de garaje?”. Șicane între vecini l „Probabil că garajele astea, multe la număr, stau goale pentru că sunt cutii prea urâte pentru mașinile lor luxoase! Fiica mea a fost notificată la începutul anului să demoleze un garaj în Tomis Nord, iar peste câteva zile au venit inspectori de la primărie s-o amenințe că dacă nu-l demolează imediat, îl va demola primăria, dar o s-o usture la ficați prețul!” – ne-a spus un alt locatar din zonă, care se simte „discriminat” de autoritățile locale. l „Eu nu am mașină, dar a venit o dată la mine acasă cu mașina un prieten. Am parcat-o pe un loc lăturalnic, și ăla găsit cu greu, iar dimineața am găsit-o cu roțile dezumflate!” – ni s-a plâns Ion I., un alt locatar din zonă, care se consideră sfidat de cei care „mușcă de două ori” din spațiul public: „Pe lângă faptul că i-a durut undeva de decizia primăriei privind demolarea garajelor, îi doare undeva și de noi, locatarii, atunci când le folosesc pe post de magazii, iar mașinile și le parchează în fața lor, fără să-i intereseze cum ne descurcăm noi, ceilalți! De ce în orașul ăsta deciziile primăriei sunt benevole?” v v v La sfârșitul anului 2008, primăria le-a cerut proprietarilor de garaje amplasate pe spațiul public să elibereze spațiul ocupat de acestea. De asemenea, în notificările respective, ei erau avertizați că dacă nu se vor conforma, garajele vor fi desființate conform Legii nr. 50 din 1991. „Oare notificările astea se respectă benevol?” – se întreabă locatarii din b-dul Mamaia 58 - 60, care nu înțeleg de ce, în vreme ce majoritatea constănțenilor s-au conformat, disciplinați, acestei hotărâri, alții o ignoră în continuare...