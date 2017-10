Numai prin disciplină nu se păstrează un job

„Am fost angajat cu toate că nu aveam vechime decât doi ani, recunosc, am colegi mult mai buni și mai rapizi decât mine. Dar nu mă așteptam să fiu dată afară pe nepusă masă, m-am trezit cu decizia. Doamna de la Personal m-a trimis la director, dacă am reclamații. Este posibil să fii dat afară că alții sunt mai buni ca tine? Se pot face diferențe la salariu, nu să ajungi pe drumuri! A. F.”.v v vLa capitolul dedicat concedierii, legislația arată că un salariat poate fi dat afară și dacă nu corespunde profesional, chiar dacă are un comportament ireproșabil și este dispus să învețe, a precizat Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă.Și într-un asemenea context, concedierea poate fi dispusă numai după o evaluare prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern. De asemenea, angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională a angajatului care nu corespunde din punct de vedere profesional pentru postul anterior.Dacă însă angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante, acesta are obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă, în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii sale profesionale.