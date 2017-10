SEMNALE

"Nu vreau să încurc lumea, dar nici să fiu luat de prost!"

La un control de rutină privind medicina muncii a fost avertizat că „îl paște“ un aviz condiționat de lucru, cu recomandarea de a se prezenta, la șase luni, la un control de specialitate, cu efectuarea probelor biochimice de laborator.„Vă rog să nu-mi dați numele, nu vreau să supăr pe nimeni. Eu vreau doar să lucrez pe mai departe, nu sunt cu probleme medicale mai grave decât unii colegi de-ai mei, dar care sunt lăsați să-și vadă de munca lor. Mie, la ultimul control de medicina muncii, mi s-a recomandat să fac niște analize medicale de labo-rator, pentru că, așa, după con-sultații, se pune problema să primesc un aviz condiționat de muncă. Obligatoriu, de două ori pe an, va trebui să fac un control de specialitate, alte analize, și după aia, Dumnezeu cu mila! Am cerut explicații, dar știți cum vorbesc doctorii, n-am înțeles mare lucru. Problema e că nu vreau să încurc lumea, dar nici să fiu scos aiurea din circuit n-o să permit. Sunt eu om simplu, recunosc că am urmărit de la un accident de muncă, dar pot să dau randamentul cerut. Rugăminte: cine dă, pe final, certificatul medical pentru drept de muncă și unde pot să reclam, la București, dacă nu sunt mulțumit de rezultat? Nu vreau să supăr pe nimeni, dar o pensie de boală mi-ar trimite familia în iad, la câte probleme am acum cu copiii”.Medicul are dreptul la opinia sa, pentru care răspundeExpertiza capacității de muncă este o formă de asistență medico-socială care evaluează, prin metode și tehnici specifice, ca-pacitatea de muncă a persoanelor cu diferite tulburări morfologice și funcționale, în vederea prestațiilor de asigurări sociale (medicina de asigurări sociale). Dr. M. Tudor, specializat în astfel de probleme, ne-a explicat că demersurile specifice acestei activități sunt centrate pe profilaxia invalidității, dar și pe recuperarea capacității de muncă, astfel încât persoana să se poată întoarce la muncă atunci când starea de sănătate îi permite. Este adevărat că legis-lația dă dreptul medicului la propria opinie, pentru care și răspunde, însă nu trebuie uitat că și drepturile pacientului trebuie respectate: „Eu intuiesc că la controlul de medicina muncii, când se face evaluarea stării de sănă-tate a angajaților, medicul a consta-tat că pacientul nu se încadrează în standardele foarte precis definite de lege. Totuși, unui medic expert al asigurărilor sociale, care realizează evaluarea, i se permite o anumită distanțare față de baremele stabilite” - ne-a explicat specialistul, însă, atenție, fără a se încălca principiile și spiritul acelor bareme. În astfel de situații, se im-pune expunerea cu claritate a mo-tivelor care au condus la abordarea individuală a cazului respectiv.v v vPotrivit normelor europene privind drepturile pacientului, care trebuie respectate și la noi, orice pacient care se află într-o situație de boală trebuie ajutat. Dacă expertul care-l examinează are vreun dubiu, dr. M. Tudor ne-a spus că este datoria lui să-l elucideze, trimițând pacientul la un for superior, fie că este sau nu dorința lui expresă. În fond, omul nu cere o favoare, ci doar dreptul de a-și câștiga existența prin muncă.Concret, abia după ce Comisia teritorială de expertiză a capacității de muncă (aflată în subordinea Casei de Pensii Constanța) se pronunță, pacientul nemulțumit poate solicita trimitere, exact acestei comisii, către Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de muncă București, pentru realizarea unei contraexpertize.