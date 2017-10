Nu vă mai convin repartitoarele? Puteţi scăpa de ele!

Nu vă mai convin repartitoarele? Puteți scăpa de ele!

Dacă pentru montarea repartitoarelor de costuri pentru căldură este nevoie de acordul a 80 la sută din proprietari, renunțarea la aceste contoare „discutabile“ este posibilă doar pe baza deciziei proprietarului.Totuși, specialiștii vă recomandă să vă gândiți foarte bine înainte de a lua o asemenea hotărâre și, mai ales, să vă informați asupra a ceea ce va trebui să plătiți în viitor, mai ales în condițiile în care prețul gigacaloriei s-a dublat față de anul trecut. Cei care au suspiciuni asupra corectitudinii calculului pot face oricând o sesizare la ANRSC Galați (răspunde și de zona Dobrogea), ai cărei specialiști vin și verifică, gratuit, aparatele res-pective.Vor să scape de această „pacoste“Cu toate că încă tremură în case, discuțiile despre eficiența repartitoarelor de costuri pentru căldură au fost reluate și, mai mult, aprind spiritele. Dacă majo-ritatea le recomandă, sunt și voci care văd numai neajunsuri în acest gen de „afacere”: „Eu mi-am pus repartitoare cât soțul a lucrat în Italia. Sincer, puteam să plătesc și mai puțin dacă aveam geamuri termopan, ca să-și facă reparti-toarele mai bine treaba. Soțul nu vrea să audă de termopane și mă amenință că o să taie pacostea de repartitoare. Se poate așa ceva, din moment ce am semnat un contract, iar eu chiar am fost mulțumită de ele?” (Maria, 47 ani). „Degeaba mi-am pus repartitoarele astea. Mama mea e bătrână și ne interzice să închidem vreun calorifer. Ea e proprietara, dar noi plătim toate cheltuielile, plus service-ul și citirea. Putem să renun-țăm la pacostea asta de pe capul nostru fără să mai plătim alte hanga-rale?” (Dida Viuteanu). „La noi în bloc s-au pus repartitoare înainte ca să-l izolăm pe-afară și n-am avut cine știe ce economii. Blocul e și acum neizolat, iar mulți urlă să renunțăm la repartitoare, ca să nu mai plătească citirea și service-ul. Păi, dacă avem un contract, iar firma își face treaba, mai putem să renunțăm la ele? Plus de asta, investiția ne-a costat patru-cinci milioane. Nici nu s-a dat căldura și ne certăm, închipuiți-vă ce o să fie la iarnă! Putem să recuperăm ceva din investiție?” (Felicia Dora).Riscul unor facturi mai mariȘeful compartimentului tehnic din cadrul Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, Nicu Stan, ne-a explicat că se poate renunța la repartitoare chiar și în cazul în care ambele părți au respectat clauzele contractului. Totul, din cauză că Ordinul ANRSC nr. 343 din 2010, care reglementează problema repartitoarelor, nu prevede nicio interdicție în acest sens. Așadar, pot renunța oricâți proprietari doresc. Litigii ar putea apărea atunci când majoritatea locatarilor vor fără repartitoare, întrucât proprietarii care țin la această investiție se pot adresa instanței, pentru despăgubiri. Trebuie să se știe însă că potrivit aceluiași Ordin ANRSC, după renunțarea la consumul contorizat, proprietarii vor plăti cel mai mare consum pe metru pătrat al unui consumator cu repartitor, plus un procent de 10 la sută.Important!Cheia unei repartizări echitabile a consumului de energie termică între diferitele categorii de consumatori (din apartamente cu sau fără repartitoare sau aparta-mente cu centrale termice indivi-duale), constă în determinarea cât mai corectă a cotei pro-centuale care se ia în calcul la stabilirea consumului comun. Exact aceste lucruri le-a urmărit, în 2010, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) prin intermediul Ordi-nului nr. 343.Despre modul în care se face calculul consumului de căldură după renunțarea la contorizare, dar și în legătură cu principalele responsabilități ale asociației de proprietari în acest context vom scrie în ziarul nostru de mâine.