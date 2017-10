„Nu sunt nici cal, nici măgar, pentru că patronul a minţit!“

SEMNALE

„Nu sunt nici cal, nici măgar, pentru că patronul a mințit!“

Trimis în șomaj prin decizia conducerii firmei, a constatat că nu poate beneficia de ajutorul cuvenit din cauză că patronul nu și-a achitat integral contribuțiile sociale către stat. În replică, administratorul susține că nu din minciună s-a ajuns aici: „Nu mai am bani, nu e rea voință, suntem o firmă mică!” Indiferent de brandul firmei, angajatorii sunt obligați să plătească integral și la timp pachetul de contribuții sociale către stat pentru fiecare angajat în parte. Din păcate, în realitate, tot mai mulți patroni sunt acuzați că fentează la acest capitol, aducând prejudicii nu doar statului, ci și angajaților. Statisticile arată că pe parcursul anului trecut și în prima jumătate din 2010, aproape 20.000 de firme de construcții au intrat în insolvență. Mai mult, este de așteptat ca numărul falimentelor să crească în 2011. În contextul crizei, cele mai afectate firme implicate în domeniul construcțiilor sunt cele care se ocupă de execuție. Dacă marii producători de materiale de construcții au rezistat crizei din sectorul construcțiilor fiind salvați de exporturi, mii de firme mici și mijlocii fie au intrat în insolvență, fie au mari probleme financiare. Fost angajat la o firmă mică – SC Top Instal Prest SRL, al cărei profil sunt construcțiile, Ion Pâslaru, din Constanța, și-ar fi dorit ca sinceritatea și respectul să fie reciproce în relațiile dintre angajați și angajator, nu exclusiv „pretenții ale angajatorilor față de salariați”. Exact lipsa de sinceritate pe care o impută administratorului firmei este și motivul care l-a determinat să-l reclame la ziarul nostru: „Nu-mi face deloc plăcere să fac reclamații, dar sunt forțat de situația în care mă aflu. Patronul, prin decizia din 30 iunie 2010, m-a trimis în șomaj, fără să mă atenționeze că nu și-a achitat dările către stat nouă luni de zile. În aceste condiții, nu mai am dreptul la ajutorul de șomaj, chiar dacă mi-a fost reținut din salariu până în ultima zi de muncă. Problema cea mai mare e că mi-am găsit de lucru, dar nu mă angajează din cauză că, oficial, sunt șomer. Chiar dacă nu a plătit la stat, părerea mea e că patronul avea obligația morală să-mi spună deschis care e situația, că doar firma avea foarte puțini angajați, eram ca într-o familie, nicidecum să mă pună într-o situație ridicolă datorită unei decizii abuzive și fără temei legal”. Bărbatul recunoaște că a reclamat situația și la Inspectoratul Teritorial de Muncă, însă având în vedere că verificarea plății contribuțiilor datorate bugetului de stat (CAS, șomaj etc.) nu intră în competența acestei instituții, petiția sa a fost redirecționată către ANAF Constanța, pentru verificarea celor semnalate și luarea măsurilor impuse de legislație. „Am fost la ANAF, dar mi s-a spus că durează 30 de zile. Mai pot eu să aștept atât de mult în situația în care am o familie de întreținut și nu sunt, vorba proverbului, nici cal, nici măgar, pentru că patronul a mințit?“. Patronul - dispus să-i plătească din buzunar șomajul Administratorul firmei Top Instal Prest SRL, Traian Sandu, susține că în contextul crizei actuale, și modesta firmă pe care o patronează traversează o situație dificilă. Respinge ideea că s-a ajuns aici din minciună, adevăratul motiv fiind lipsa banilor. În aceste condiții, firma a acumulat o restanță de peste 100 milioane lei vechi la capitolul contribuțiilor sociale către stat. Mai mult, întrucât înțelege situația fostului său angajat, până la soluționarea problemei, i-a propus să-i plătească, din propriul buzunar, ajutorul de șomaj cuvenit potrivit legii, însă a fost refuzat: „Eu am vrut să plătesc numai restanța la șomaj, însă cei de la Administrația financiară acceptă doar plata per total a datoriilor și fiind o sumă mare, deocamdată nu am de unde s-o plătesc. I-am explicat și lui! Nu înțeleg de ce îmi refuză ajutorul!”. Pentru că și tentativa de a contracta un împrumut a eșuat, Traian Sandu este încrezător că, potrivit calculelor sale, între 20 septembrie și întâi octombrie a.c. va reuși să-și achite toate restanțele către stat: „Crede cineva că pentru mine e o plăcere să plătesc și penalități, în condițiile grele actuale?“.