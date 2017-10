Nu-şi poate ţine nervii în frâu

Psihologul te ajută

Nu-și poate ține nervii în frâu

Criza economică și imposibilitatea de a obține creditul bancar dorit au obligat-o pe V.A. Iolanda (37 ani), din Constanța, să renunțe la planurile de a-și construi, împreună cu soțul ei, casa mult visată în Techirghiol, unde au deja terenul. De atunci, lucrul care i se întâmplă cel mai ușor este să se înfurie oricând și din orice, poate și din cauză că se sufocă în apartamentul cu două camere al mamei sale. Nereușind să se controleze, a ajuns „o nesuferită” și pentru colegii de muncă. Suficiente motive pentru a avea nevoie de consilierea unui specialist. „Sunt furioasă pe viață la greu. Dacă nu dădeam o grămadă de bani la arhitect pe proiect, mai era cum era. Rămâneam numai cu visul. Acum am rămas și cu paguba. Sunt o fire destul de emotivă și până acum am ținut multe în mine. Dar de la faza cu casa nu pot să mă abțin și jignesc în stânga și-n dreapta. Vreau să-mi rezolv problema, dar nu știu cum, iar la pastile antidepresive sunt alergică, am încercat ceva. Citesc această rubrică și vă rog să mă ajutați dumneavoastră, că la psiholog n-o să mă duc în veci, fie ce-o fi. Vă mulțumesc și vă rog să-mi scuzați tonul” - ni s-a confesat tânăra. v v v Psihologul Speranța Băcana este de părere că, la un moment dat, orice poate fi o sursă de supărare: dacă soțul, copiii sau soacra îți fac viața grea, dacă te invidiază colegii de serviciu sau nu ți-ai permis excursia dorită etc. Cu atât mai mult senzația că ești rănit în propriile aspirații poate duce la furie. Exprimarea furiei este mai benefică! Dacă obișnuiți să țineți în interior furia, exprimarea poate fi o alegere mai bună. Nu degeaba se spune că exteriorizarea sentimentelor, dacă este făcută cu claritate și fără a-i jigni pe ceilalți, este modul cel mai sănătos de a depăși starea de nervozitate extremă. Cum să ne ținem nervii la respect Există suficiente moduri de a menține controlul asupra furiei, iar direcționarea emoțiilor într-un fel pozitiv poate fi învățată și dacă veți fi interesată de câteva strategii de relaxare: l imaginarea unei experiențe relaxante l repetarea unor cuvinte, precum „calmează-te!“, ajută la fel de mult l tehnici de respirație adâncă l exer-ciții de yoga odihnitoare l o mai bună comunicare cu ceilalți (dacă sunteți în mijlocul unei discuții, nu vă aprindeți și gândiți-vă bine la ceea ce spuneți l ajută dacă îi ascultați și pe ceilalți, căci ascultarea dă posibilitatea unui răspuns ales cu grijă l nu în ultimul rând, umorul, veselia ajută mult la exprimarea emoțiilor, astfel încât să depășiți elegant starea de nervozitate. Desigur, unii sunt mai nervoși decât alții și au o toleranță scăzută la frustrare, pur și simplu pentru că așa s-au născut. Apoi, există persoane care își exteriorizează furia, ceea ce Ie face să se simtă puternice. Potrivit psihologului, de la iritarea medie, până la furia cumplită, inima își sporește bătăile și presiunea sângelui crește. Câteodată, însă, aceste efecte pot fi devastatoare. De aceea, persoanele care în mod regulat se enervează suferă adesea de probleme fizice, cum sunt ulcerul la stomac sau chiar atacul de cord.