Nu-şi poate recupera tot pământul achiziţionat

Pentru că a cumpărat teren agricol fără cadastru

Nu-și poate recupera tot pământul achiziționat

Pământul a devenit o afacere profitabilă, fie că vrei să-l cumperi, să-l vinzi sau intenționezi, tu însuți, să pui mâna pe sapă și să scoți ceva din el. Intuind că tranzacțiile imobiliare vor fi cele mai sigure, în perioada scursă de la revoluție mulți s-au grăbit să cumpere diverse terenuri doar cu chitanțe de mână, fără să întrevadă că fără prestația specialiștilor în cadastru, orice tranzacție legală, fie și doar cu o palmă de pământ, este imposibilă. Din păcate, deși am intrat în Uniunea Europeană, în județul nostru mai există foarte multe suprafețe de teren care-și așteaptă, de ani buni, rândul pe lista cadastriștilor, sufocați de atâtea comenzi, situație care creează adevărate convulsii sociale. "Subsemnatul Ali Șefchet, locuitor al orașului Constanța, doresc să vă aduc la cunoștință că am cumpărat, cu chitanță de mână, patru hectare de teren arabil, în loturi, de la opt cetățeni din comuna Amzacea, din hotarul Amzacea, în anii 1993, 1994, 1995, 1996, 2006. De asemenea, pe baza Legii Lupu, în anul 2003, am cumpărat pământ din comuna Comana. Agentul agricol a amplasat cetățeni peste proprietatea mea în hotarul Amzacei, bineînțeles cu acordul agentului primăriei Amzacea și, din anul 2003, cu țârâita, abia am reușit să lucrez câte un hectar, și asta cu mare scandal. Mai mult, primăria Amzacea mi-a anulat un hectar definitiv și cu acest pământ a împroprietărit alte persoane. Am încercat de foarte multe ori să rezolv această problemă, și pentru că nu a fost posibil, m-am gândit că mă puteți ajuta dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru înțelegere și vreau să cred că o să se facă lumină în acest caz cât timp mai sunt în viață. Unii chiar mi-au recomandat s-o las mai moale cu pământul ăsta și să stau liniștit, că la vârsta mea nu se mai știe cât am de trăit. Vă dați seama și dumneavoastră cum se pune problema, nici nu-ți vine să crezi că încă mai sunt oameni care gândesc așa?!" Se lucrează la schița cadastrală Mihai Dohotariu, agent agricol în cadrul primăriei Amzacea, ne-a explicat că harababura care, într-adevăr, s-a creat cu terenurile agricole cumpărate pe bază de chitanță de mână a fost generată de faptul că pământul cumpărat, „nefiind la grămadă, cumpărătorul a încercat să-l comaseze, recurgând la diverse schimburi tacite, verbale, cu alți deținători de terenuri agricole”. Pe parcurs, situația s-a complicat și mai mult din cauza obținerii titlurilor de proprietate pe unele din loturile aflate deja în litigiu. Pentru clarificarea definitivă a acestei chestiuni, care a iscat foarte multe discuții între cei implicați, M. Dohotariu a precizat că reprezentanții primăriei Amzacea au cerut sprijinul specialiștilor, în prezent fiind în curs de desfășurare operațiunea de efectuare a cadastrului. “Până la urmă, trebuie să se rezolve toată nebunia asta. Depinde numai de măsurătorile făcute de topografi, să vedem dacă se încadrează cei de la Comana pe loturile revendicate. Așa se întâmplă când se cumpără cu chitanțe de mână și fără cadastru. Așteptăm să vedem cum o să iasă schița cadastrală. Dacă iar vor fi probleme, cei de la Comana ar trebui să-și anuleze titlurile. Cert este că sunt sute de oameni care au sole de jumătate de hectar, cumpărate în astfel de condiții”. Vom reveni.