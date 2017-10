Nu-şi poate convinge copilul minor să nu mai fumeze

Nu-și poate convinge copilul minor să nu mai fumeze

Ştire online publicată Luni, 24 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O treime dintre români fumează zilnic, iar 62 la sută au fumat cel puțin o dată de-a lungul vieții, raportul dintre fumătorii de sex masculin și cei de sex feminin fiind de doi la unu, potrivit unui studiu recent al Agenției Naționale Antidrog privind prevalența utilizării tutunului la nivel național. Îngrijorător este că vârsta medie de debut a consumului de țigări a scăzut, de la 22 de ani, la 18 ani și jumătate pentru femei și, de la 18 ani și jumătate, la 16 ani și cinci luni pentru bărbați. Alarmant este faptul că doar jumătate dintre copii conștientizează că fumatul creează dependență. Tocmai riscul dependenței, dar și delicatețea subiectului, au fost motivele pentru care Svetlana Krasovski (41 ani, din Constanța), își dorește să afle punctul de vedere al psihologului. „Sunt pusă într-o situație foarte grea: unicul meu copil, care abia a împlinit 15 ani, a intrat într-o seară în camera mea, s-a așezat pe pat și a început să fumeze. Am văzut negru în fața ochilor. «Trebuie să mă feliciți că nu mă ascund ca alți copii. O să fumez puțin, poate câteva luni, nu promit nimic acum, dar o să mă las, o să vezi tu. Dar o să fiu mereu sincer cu tine» - au fost explicațiile copilului meu. I-am apreciat sinceritatea, de fapt, nici nu se putea altfel, pentru că mereu am fost foarte apropiați, dar asta nu rezolvă nimic. Băiatul meu fumează în continuare, și aproape se face anul, fără să-mi spună care sunt motivele. Mi-a spus doar că foarte mulți colegi fumează. Îmi tot promite că se lasă de ziua lui, în noiembrie, dar nu-l mai cred. Am nevoie de un ajutor specializat, pentru că nu are o talie robustă și mi-e frică să nu facă TBC. Am uitat să vă spun că folosește banii strânși într-o pușculiță”. v v v Fiul dumneavoastră deja fumează, iar psihologul Speranța Băcană crede că, la 15 ani, el vrea (deși nu vorbește despre asta) să fie mai ușor acceptat și iubit de colegii de clasă. Desigur că acest lucru este, înainte de toate, foarte nesănătos pentru el și neplăcut pentru dumneavoastră, dincolo de costurile pe care le presupune viciul în sine. Monitorizați-l cu atenție! Dacă nu este vorba decât de încercări, tatonări, atunci, fiul dumneavoastră nu va fuma multă vreme. Pentru a vă veni în ajutor, psihologul vă recomandă să urmăriți cu mare atenție momentele în care el își cumpără țigările: atunci când e deprimat, sau, dimpotrivă, când este bine dispus și pentru a fi împreună cu colegii. Adicția la tutun (noțiunea de adicție implică dependența fizică a organismului, probabil prin schimbări importante în fiziologia celulei) se face rapid, iar vârsta fragedă a fiului dumneavoastră vă justifică îngrijorarea ca el să devină un viitor fumător stabil cronic. Aflați cum își justifică nevoia de a fuma! Discutați cu îngăduință cu fiul dumneavoastră, pentru a afla ce ascunde nevoia lui de a fuma. Specialistul nu crede că trebuie neapărat să vă gândiți că s-ar putea ca, în viitor, el să încerce să se drogheze și, apoi, să devină dependent de droguri. Depinde și de dumneavoastră să manifestați interes față de preocupările copilului, față de lecturile preferate, dar și față de anturajul în care se mișcă. Fiți prietenul lui, lăsându-i și inițiativă în acțiuni. El este un adolescent ce dorește să înțeleagă și să cunoască lumea căreia îi aparține. Treptat, se va maturiza și, ceea ce nu reușiți acum dumneavoastră va conștientiza mai târziu, din proprie experiență. Datoria părinților este să-și ajute copii să se maturizeze și să fie deschiși față de problemele lor. Așteptăm să ne scrieți care va fi efectul acestei strategii.