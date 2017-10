Nu semna ca primarul contractul de muncă

„Când m-am uitat ca lumea în contracul de muncă, am văzut că nu apar bonusurile și primele promise. Am vreo șansă, după opt luni de la angajare, să recuperez ceva?!” - ni s-a plâns o tânără, care, din motive lesne de înțeles, ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul.v v vIndiferent de natura contextului economic, Manuela Marcu, specia-listă în probleme de muncă, este de părere că aspirantul la un job nu trebuie, sub nicio formă, să trateze cu superficialitate o etapă atât de importantă cum este cea de dinain-tea angajării. Dacă se va semna pur și simplu contractul individual de muncă pus în față de angajator, fără o negociere civilizată, responsabilă în legătură cu clauzele cele mai importante din acest document, există riscul de a fi pus în situații de genul celei prezentate de cititoa-rea noastră. De aceea, recomandă tuturor ca înainte de a semna un contract de muncă, să citească extrem de atent clauzele ce stabilesc programul de lucru, zilele de concediu, drepturile și obligațiile angajatorului și ale angajatului, salariul brut și durata contractului. Cât privește mențiunile referitoare la salariu, sporuri, modalitatea de plată, aceste clauze ar trebui să se regăsească într-un articol separat din contract. Referitor la bonusuri sau alte avantaje promise, acestea trebuie discutate adiacent salariului, iar orice mărire de salariu trebuie să fie însoțită de semnarea unui act adițional la contractul individual de muncă deja existent.