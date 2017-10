Nu renunţă la zarzavaturile cultivate în faţa blocului!

Sfidând o hotărâre a Consiliului local

Nu renunță la zarzavaturile cultivate în fața blocului!

# Foștii grădinari amenință că vor reînființa grădinile, cu împrejumuiri cu tot, pe motiv „că se poate și așa!” În anul 2005, administrația publică locală a luat, în forță, hotărârea de a dezafecta grădinile de zarzavat din jurul blocurilor, ca și împrejumurile inestetice, care deveniseră o modă în oraș, stabilind inclusiv amenzi în cazul reînființării acestora. Din păcate, sunt și constănțeni cărora prea puțin le pasă de această decizie. Locatarii Asociației de proprietari nr. 69, str. Cpt. Dobrilă Eugeniu nr. 17, bloc V4 sunt primii care au salutat proiectul de cosmetizare a cartierelor de locuințe, în speranța că locurile eliberate de „insalubrele poveri” vor fi reamenajate ca spații verzi, locuri de joacă pentru copii, parcaje și garaje, delimitate prin jardiniere și garduri vii. Cu o singură excepție… În primăvară, s-au plâns primăriei „Singurul care a sfidat îndemnurile asociației și ale primăriei este locatarul Vasile Iruc. Astfel, cu o îndrăzneală și o sfidare ieșite din comun, el nu s-a atins de gră-dina lui(!!) de zarzavat, împrejmuită cu cele mai inestetice materiale, care arată îngrozitor, fiind o pată asupra acestei zone. Toți proprietarii blocului suntem revol-tați, văzând cum sfidarea și pilele cu care se laudă acest om că le are la primărie dovedesc că actele normative emise de instituții au efect doar asupra celor umili și supuși. Noi considerăm că această grădină este un simbol (desigur, la alte dimensiuni) al acțiunilor… băieților deștepți. Vă rugăm să dați dispoziții ca și Iruc Vasile să se alinieze celorlați foști grădinari și să desființeze împrejmuirile inestetice. În caz contrar, foștii grădinari sunt hotărâți să-și reînființeze grădinile, cu împrejmuirile respective, deoa-rece, zic ei, se poate și așa!”. Am citat din sesizarea pe care această asociație de proprietari a expediat-o Primăriei municipiului Constanța la data de 14 mai 2005, pe care au înregistrat-o în evidențele asociației cu nr. 6. Primăria: una scrie, alta (nu) face! Oamenii au răsuflat ușurați atunci când au citit răspunsul nr. 64454/20.06.2007, semnat de Direcția Corp Control a primăriei, din care cităm: „…În urma controalelor efectuate de către inspectori ai Direcției Corp Control, dl. Iruc Vasile a fost somat să desființeze grădina de zarzavat și împrejmuirile, în caz contrar, va fi sancționat contravențional conform HCLM nr. 444/2000 modificat, cu măsura desființării”. Văzând că priveliștea de sub ochii lor rămâne neschimbată, conducerea asociației de proprietari a revenit cu o altă petiție la primărie, de la care nu a primit nici un răspuns. Oamenii sunt indignați că, într-un oraș ce se dorește și trebuie să fie european cu adevărat, unii își arogă dreptul de stăpâni ai unor terenuri care nu le aparțin. 