Puncte de vedere

„Nu ne trebuie tomberoane cât casa, de poză!“

Cu siguranță, pubelele-clopot, viu colorate, ce tronează în unele stații de transport în comun, atrag atenția oricui! Deși salută preocuparea edililor de a fi demarat, în sfârșit, selectarea ambalajelor, cititorii consideră că, deocamdată, locul acestor recipiente uriașe este lângă platformele de gunoi. Pe de altă parte, primăria susține că amplasarea containerelor pe lângă plaftormele de gunoi, proces început în Tomis Nord, este mult îngreunată din cauza lipsei spațiului necesar. Conștienți de importanța, dar și de necesitatea colectării selective a deșeurilor de ambalaje rezultate din propriile gospodării în vederea reciclării acestora, sistem care și-a dovedit eficiența în țările care-l practică de ani buni, constănțenii au imputat, ani de-a rândul, autorităților locale că nu le pasă de acest proiect. Aveți idee câte lucruri folositoare ați aruncat, de exemplu ieri, la gunoi? Sticla de apă, ambalajul de la pachetul de biscuiți, cutia de suc, conservă, cutia de cereale - sunt doar câteva dintre deșeurile pe care le aruncăm la gunoi, fără să știm că pot fi reciclate, dacă ar fi colectate selectiv. Iar cei care știu, înjură autoritățile că nu fac nimic pentru a profita de „această mană cerească, așa cum fac toate țările civilizate. M-am bucurat enorm când am văzut containere speciale și în Constanța. Nu știu ce are primăria în plan, însă mi se pare exagerată ideea să le pui în stații, unde nu se aruncă mare lucru, și nu lângă platformele de gunoi, ca să se ducă omul cu ambalajele direct unde trebuie. Ne place să cheltuim mult pe rezultate aproape zero, iar ambalajele reciclabile să ajungă la groapa de gunoi. Nu sunt împotriva lor în stații, e bine să fie oriunde, însă până când sistemul ăsta n-o să fie generalizat în oraș, locul lor e la platforma de gunoi” (Laura Alexiuc, 39 ani). „Am surprins câțiva puști care se distrau aruncând în clopotul pentru hârtie de la Casa de cultură resturile de la plăcintă și ce mai mâncaseră ei. Când le-am făcut observație, s-au strâmbat la mine. O amendă ar fi mers la fix cu distracția lor, dar n-avea cine să le-o dea. Cei de la ordine publică ar trebui să fie mai mult printre oameni!” (M. Tudor, 53 ani). „Poate să pună primăria câte containere vrea, degeaba, dacă oamenii n-o să aibă bun simț și conștiință, banii sunt aruncați pe fereas-tră. Scrieți pe subiectul ăsta mai mult, poate se trezește conștiința-n noi și nu mai aruncăm gunoaiele la întâmplare!” - Dany Dima. v v v Potrivit informațiilor șefului Servici-ului Igienă Publică din cadrul Primă-riei Constanța, Doru Harpalete, până în prezent, în Constanța s-au amplasat peste 200 de asemenea pubele, proiectul fiind în curs de derulare. Referitor la propunerea cititorilor noștri, deși primăria a vizat din start amplasarea multor containere clopot pe lângă platformele de gunoi existente, în scopul stimulării selecției gunoaielor, acest lucru este îngreunat de lipsa spațiilor necesare: „Oamenii au mașini parcate peste tot, nu prea e loc liber”. Or, pentru descărcarea acestor containere clopot este nevoie de o mașină specială și, implicit, de circa 1,5 metri liberi în jurul platformei și de o înălțime de la sol de vreo trei metri, perimetru în care să nu fie cabluri electrice. De exemplu, în Tomis Nord, situația a permis amplasarea recipienților pe lângă platforme și se încearcă extinderea și în celelalte zone, în funcție de posibilitățile din teren, cu respectarea condițiilor de mai sus - a completat reprezentantul primăriei, care a precizat că, până în prezent, s-au montat astfel de containere prin piețele orașului, în incinta unor instituții publice, intenția fiind aceea de a continua cu amplasarea lor și pe lângă platformele de gunoi.