„Nu mi se încasează factura la energie electrică şi mi-e frică să nu rămân în întuneric!“

Din ciclul „Relații cu clienții”

„Nu mi se încasează factura la energie electrică și mi-e frică să nu rămân în întuneric!“

Introducerea sistemelor moderne de plată rămâne o preocupare importantă a furnizorilor de produse și servicii, menită să permită transferul rapid și eficient al banilor. Plata direct prin cont bancar, cardul bancar, bancomatele și terminalele POS au devenit realități ale zilelor noastre. Plățile efectuate prin Internet, deși încă în fază incipientă în România, câștigă teren și au devenit încă o opțiune pentru clienții și furnizorii români. Chiar și în aceste condiții, mulți clienți preferă să plătească în continuare cheltuielile la tot felul de utilități direct la ghișeu. Unul dintre aceștia este și Octavian Nejloveanu, care locuiește în Constanța, pe strada Cristea Georgescu nr. 5, ap. 2, într-o garsonieră a cărei proprietară este mama sa, Emilia Nejloveanu, pe al cărei nume primește și facturile de la Enel Energie. Cititorul nostru ne-a povestit că mama sa este plecată în Statele Unite ale Americii de șase ani, perioadă în care a primit factura de curent electric prin poștă, la adresa indicată mai sus. „Nu înțeleg de ce poștărița a făcut o hârtie către Enel Energie, prin care, cu de la sine putere, a anunțat că nu locuiește nimeni la adresa Cristea Georgescu nr. 5, Constanța. Până acum, plăteam lună de lună factura la agenția din Tomis III și nu am avut niciodată restanțe. Când am vrut să plătesc ultima factură, doamna de la ghișeu mi-a spus să merg la Serviciul Contracte, că ar fi o problemă cu contractul meu. Doamna de acolo mi-a atras atenția că poștărița a anunțat că nu mai locuiește nimeni la adresa mamei. Am întrebat ce treabă are poștărița cu contractul mamei, iar răspunsul primit vi-l reproduc textual: «Nu știu, să vină mama!», și mi s-a refuzat încasarea banilor, cu perspectiva tăierii curentului. Am fost și la OPC, și m-au întrebat dacă am împuterni-cire de la mama. Ca și când eu aș cere cuiva bani! Este incredibilă birocrația asta românească și atitudinea atât de nepotrivită față de clienții care vor să dea bani, nicidecum să primească!”. Vicii de colaborare Johanna Scânteie, purtătorul de cuvânt al Enel Energie, ne-a confirmat că titulara de contract Enel pentru garsoniera situată pe strada Cristea Georgescu nr. 5 este Emilia Nejloveanu, motiv pentru care facturile de electricitate au fost expediate prin poștă la această adresă. Mai mult, ne-a explicat că în situația în care se constată că două facturi se returnează pe motivul că nu se locuiește la adresa respectivă, atunci se face o mențiune în contract pentru a se clarifica situația. Astfel, potrivit procedurii, în momentul în care abonatul dorește să achite factura, este rugat să reglementeze situația la Biroul Contractări, pentru a stabili modul de primire a facturii. Pot exista cazuri în care fie adresa nu este corectă, fie titularul de contract nu mai este același cu proprietarul. În ambele situații se solicită o altă adresă pentru corespondență, astfel încât abonatului să-i parvină factura, sau se depistează cauza pentru care nu a beneficiat în timp util de factură. „În cazul descris de dumnea-voastră, domnul Nejloveanu a refuzat să se legitimeze pentru a reglementa situația și a face corecția în contract. Îl așteptăm la una din casieriile noastre pentru a ne comunica unde dorește să-i fie expediată factura, în cazul în care la adresa de mai sus nu poate ridica scrisorile, apoi poate face plata ultimei facturi la ghișeu. Sperăm ca informațiile de mai sus să contribuie la oferirea unei imagini cât mai clare și corecte pentru cititorii dumneavoastră, în ceea ce privește activitatea Enel Energie” - a adăugat reprezentantul Enel. Indiscutabil, modernizarea și creșterea calității componentei comerciale a activității agenților economici din sectorul energetic este o importantă cale de a oferi clienților servicii de bună calitate. Important este ca toți clienții să le cunoască și să recurgă la ele, astfel încât să nu mai piardă timpul pe la tot felul de ghișee.