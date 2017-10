„Nu-mi permit să deschid şantier de şapte ori în acelaşi loc!”

„Nu-mi permit să deschid șantier de șapte ori în același loc!”

Ştire online publicată Joi, 13 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În loc să izoleze termic apartamentele pentru care a primit de la proprietari câte 1500 lei avans încă din luna august a.c., executantul își cheamă clienții în instanță La 16 august a.c., șase familii au plătit câte 1500 lei avans pentru o lucrare de reabilitare termică cu polistiren a apartamentelor pe care le ocupă. Deși, potrivit contractului, lucrarea trebuia finalizată la mijlocul lunii septembrie, oamenii reclamă că ea n-a fost nici măcar demarată. „Ne-a apucat iarna cu pereții crăpați!” „Vecinii de pe scară s-au obișnuit să strângă banii la ciorap, chiar să se înfometeze și să facă economii la utilități, doar-doar vor putea să iasă din iarnă fără datorii. Suntem mulți oameni de condiție modestă, ca să nu spun necăjiți, în blocul nostru. Un vecin, de exemplu, este imobilizat la pat și trăiește cu soția lui dintr-o singură pensie. Au ajuns să cântărească porția de mâncare, strâng apă în găleți și o folosesc cu măsură la baie, stau mai mult pe întuneric, dar nu i-am auzit niciodată să se plângă. Au mândria lor și toți îi respectă pentru asta. N-au fost niciodată datori la întreținere, probabil îi ajută cineva, nu e problema noastră. Mai mult, au plătit și ei, alături de alte șapte familii de pe scară (care am făcut sacrificii la fel de mari), la data de 16 august a.c., către firma SC Construct Sim SRL, avansul de 1500 lei pentru izolarea exterioară a blocului, iar diferența până la 2500 lei urma s-o achităm după terminarea lucrării. Ne-am gândit că dăm un ban acum, ca să nu mai tremurăm la iarnă. Problema este că iarna chiar a venit, iar firma nu s-a apucat încă de lucrare. Domnul Mugur, care face lucrări și în alte județe, nouă ne spune mereu, ba că n-are oameni, ba că a plouat! Săptămâna trecută avea spume la gură, așa nervos era și ne-a spus că n-avem decât să-l dăm în judecată, dacă n-avem răbdare, că el o să demonstreze că poate să facă lucrarea și la primăvară, dacă are chef! Ne-am gândit că numai dumneavoastră ne puteți ajuta, că tare ne e teamă că ne-am pierdut banii și numai de judecăți n-avem noi posibilitate!” - I. Minciu, Adrian Slav, Matei D., S. Voicu, Andrei Popa, Florina Coman și Lucian N., din Constanța. Obligații, doar pe hârtie! În contractul nr. 298 din 16 august 2008, încheiat între firma prestatoare de servicii și proprietarii apartamentelor, la capitolul „Termenul de livrare”, scrie foarte clar că „Prestatorul se obligă să execute lucrarea în termen de 15 zile lucrătoare din momentul demarării lucrării, în cazul de față 1 septembrie a.c. Termenul de execuție poate fi decalat doar în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile sau de altă natură (cutremure, război, catastrofe naturale”. Cum se știe prea bine că, până acum, numai de catastrofe naturale n-am avut parte în această toamnă, l-am rugat pe reprezentantul firmei executante, Mugur Ionescu, să ne spună care au fost motivele nerespectării contractului? Mai întâi, ne-a rugat să transmitem scuze clienților pentru întârziere, apoi ne-a explicat că totul se datorează faptului că administratorul blocului i-a promis că „o să-mi facă rost și de alte comenzi pe aceeași scară, ca să fac lucrarea de sus până jos, că n-are rost să mă apuc de lucrare și după aia s-o iau de la capăt. Dar știți cum sunt oamenii, dacă au plătit, vor să se facă lucrarea repede. Au dreptate, dar nici eu nu-mi permit să deschid de șapte ori șantier în același loc, pe vremurile astea grele! Promit că la începutul săptămânii viitoare mă apuc de lucru și în câteva zile termin. Văd și eu că a venit frigul și s-a dat deja căldură, iar oamenii se tem că le-am furat banii, dar nu e chiar așa. Dacă n-aș fi avut ieșirea aia cu chematul în instanță, probabil că nu mă reclamau la ziar, că par niște clienți liniștiți!”. Vom reveni.