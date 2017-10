"Nu mai suportăm atâta mizerie în centrul Constanţei" / GALERIE FOTO

"Nu mai suportăm atâta mizerie în centrul Constanței" / GALERIE FOTO

Că indivizi pentru care și cele mai neașteptate locuri de pe domeniul public pot deveni rampă de gunoi, sunt tot mai mulți, o demonstrează tonele de deșeuri pe care voluntarii le adună, an de an, cu ocazia acțiunilor de ecologizare. Culmea este că munți de gunoaie sunt lăsați la dospit și în zone private, ultracentrale, fără ca proprietarii să dea cuiva socoteală pentru focarele de infecție.Oamenii cred că atâta timp cât instituțiile răspunzătoare de calitatea mediului în care trăim nu vor acționa asupra cauzelor care au dus la împământenirea acestui rușinos obicei și se vor plânge, continuu, de lipsa fondurilor, fie vom aștepta la nesfârșit „să ne despută alții”, fie vom continua să trăim printre gunoaiele aruncate de nesimțiți.Răul, curmat de la rădăcinăCâtă energie, câte materiale și câtă forță de muncă nu se risipesc, an de an, în cadrul acțiunilor de curățenie „Let’s do it Romania”, pentru ca sute de mii de voluntari să curețe gunoaiele în urma altor români, adică a celor de rea credință, mai pe românește, nesimțiți! Din păcate, în ciuda atâtor eforturi, nesimțiții continuă să arunce gunoaiele la întâmplare. Partea tristă este că nimeni nu îi vânează pentru a-i amenda, așa cum sunt vânați contravenienții care, de exemplu, nu parchează unde trebuie sau nu-și plătesc impozitele, și, pe cale de conse-cință, perseverează să-și sfideze semenii și să atenteze la calitatea mediului în care trăim cu toții.Proprietăți lăsate de izbelișteȘi mai trist este că, spre disperarea vecinilor, nici proprietarii ale căror locuințe sunt lăsate în paragină, iar curțile sunt invadate de gunoaiele aruncate de nesimțiții orașului „nu se sinchisesc să despută”. În această idee, astăzi, oamenii au dorit să atragă atenția, așa cum au făcut-o și cu ani în urmă, asupra mizeriei acumulate în jurul unei proprietăți private, din Bulevardul Ferdinand nr. 13, cunoscută de constănțeni sub denumirea „casa cu iederă” (nicidecum singurul caz din oraș, vom reveni și cu alte mostre). Incapabili să mai suporte mizeria și mirosurile pestilențiale care le invadează apartamentele și le afectează sănătatea, locuitorii din zonă lansează un SOS autorităților locale pentru a-i cere proprietarului să renoveze fațada, care arată jalnic și, în plus, constituie refugiu pentru hoți. În același timp, ei consideră că proprietarul ar trebui „somat” să-și curețe curtea, apoi s-o protejeze cu un gard din zid, pentru ca nesimțiții să nu mai poată arunca gunoaiele la nesfârșit.„Există Legea Fațadelor, de ce acest proprietar și alții ca el nu sunt somați de primărie, Garda de Mediu, Sanepid… să-și respecte obligațiile? Situația e foarte veche, casa se degradează pe zi ce trece, nu e niciun semn că s-ar schimba ceva… statul ar trebui să-i dea o lecție proprietarului!” (Ioana Măgură).„Stat sărac sau neputincios?“Disperați, locatarii din vecinătatea acestui imobil sunt hotărâți să facă o petiție la organismele europene, în speranța că, în cele din urmă, va dispărea mizeria acumulată în plin centru, iar nesimțiții care au transformat curtea părăsită în ghenă de gunoi vor fi vânați și vor plăti, în sfârșit, amenzi usturătoare. Asta, pentru că nu mai suportă ca împământenirea unor asemenea practici să fie pusă, la nesfârșit, pe seama faptului că suntem un stat sărac: „Dacă dai telefon să te plângi la o autoritate locală, se plâng ei înaintea ta că n-au buget. Dar numărul prea mic al persoanelor angajate de stat pentru a asigura ordinea, liniștea publică, curățenia, sunt semne ale unui stat sărac sau neputincios? Statul nu face nimic și, în consecință, cetățenii săi fac exact ceea ce doresc, convinși fiind că nu există persoană care să îi sancționeze, chiar dacă legea există! În statele civilizate, n-ai să vezi așa ceva din simplul motiv că își rezervă fonduri pentru treburile astea. Bun, ai noștri n-au bani, dar nu mă convinge nimeni că nu sunt soluții pentru cazuri notorii, cum este ăsta!” - este de părere Ioana Lanu.Fără jumătăți de măsură!„Aș vrea să aud că cineva a fost executat silit că nu și-a plătit amen-zile pentru aruncarea gunoaielor la întâmplare, așa cum zilnic aud că sunt executați oameni pentru neplata și a 100 lei impozit sau chiar mai puțin! Până când se va vedea numai o parte a medaliei, până când Garda de Mediu nu va acționa serios pentru aerul nostru, vom trăi în mizeria și nesimțirea altora!” - este de părere L. Constantin.Pe de o parte, oamenii cred că acțiunile de genul „Let’s do it Romania” încurajează nesimțirea, din moment ce gunoaiele „se refac mai amețitor, doar are cine să curețe!”. Pe de altă parte, cât o fi proprietatea de sfântă, ei nu înțeleg de ce proprietarii ale căror imobile părăsite ajung o povară pentru vecini nu sunt deranjați de autorități?Legea FațadelorPrecizăm că la începutul lunii august 2011, a intrat în vigoare Legea nr.153 din 5 iulie 2011 pentru reabilitarea fațadelor degra-date ale clădirilor, potrivit căreia toate clădirile cu pereții exteriori degradați trebuie reparate pe cheltuiala proprietarilor. Pentru ca acest act normativ să poată fi aplicat, primăriile sunt obligate să inventarieze toate casele din această categorie și să-i notifice pe proprietari să le repare. Legea prevede amenzi atât pentru primăriile care nu inventariază clădirile (între 10.000 și 15.000 lei), cât și pentru proprietarii care nu fac reparațiile pe parcursul unui an de la primirea notificării (între 5.000 și 8.000 de lei).Dragi cititori, dacă ne puteți da și alte exemple de acest fel, așteptăm să ni le faceți cunoscute.