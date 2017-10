SEMNALE

„Nu mă leg la cap cu o femeie scoasă din circuit!“

A trăit unsprezece ani în concubinaj, a crescut și copilul partenerului de la vârsta de nouă luni, numai că bărbatul, după ce a aflat că a fost diagnosticată cu o boală gravă, i-a întors spatele fără nicio remușcare. Cu toate că politicienii români au acceptat că sunt necesare clarificări în ceea ce privește relațiile de concubinaj, după modelul Ungariei sau al Slovaciei, care „au adoptat o formulă care nu înseamnă căsătorie, dar reglementează anumite aspecte juridice”, la noi, astfel de chestiuni au rămas în stadiu de proiect, deși această formă de conviețuire este o realitate incontestabilă, care câștigă din ce în ce mai mult teren. Mai mult, concubinajul produce și o serie de efecte sociale, dintre acestea, cel mai des invocate de concubini sunt partajul bunurilor cumpărate împreună sau situația copiilor rezultați dintr-o relație nepecetluită la Starea Civilă. Daiana D., în vârstă de 34 de ani, este una dintre „victimele” acestei forme de conviețuire, care, din naivitate și necunoaștere, s-a trezit aruncată în șuturi din casa în care a trăit unsprezece ani de zile fără să-și poată recupera, în termeni amiabili, niciunul dintre nenumăratele bunuri cumpărate împreună în perioada concubinajului, dar pentru care nu are nici o chitanță. Indignarea femeii este cu atât mai mare cu cât cel cu care a împărțit și bune, și rele, atâta vreme, a uitat pur și simplu că i-a crescut copilul: „Dacă de mine nu îi pasă, asta e! Dar nu-i pasă nici de copil, pe care l-am crescut de când era bebe, pe mine mă știe de mamă și plânge după mine de mama focului. Nu m-am gândit niciodată că trăiesc lângă un monstru! Trebuie să fiu sinceră, ne-am împăcat destul de bine, dar nici eu nu i-am făcut probleme. Pur și simplu până acum n-am făcut altceva decât să țin casa, să-i cresc copilul, să muncesc pe rupte (am lucrat la un atelier privat de croitorie, luam și copilul de multe ori după mine). Banii au fost mereu la comun, am cumpărat multe lucruri, dar casa este a lui și înțeleg că nu mi se cuvine. Dar să nu-mi dea nimic de valoare după atâția ani de slugăreală nu mi se pare OK! El a fost cel care mi-a spus de la început că a doua oară nu se mai însoară și că subiectul căsătoriei e închis. Vina mea e că m-am complăcut în situația asta”. Amenințările femeii că nu va pleca din casă înainte de a împărți… frățește tot ce au agonisit împreună nu l-au sensibilizat pe concubin, care a scos-o în șuturi (la propriu) din casă, fără să-i pese că băiețelul își cere cu disperare… mama înapoi. Apoi, tânăra ne-a povestit că recent a fost diagnosticată cu cancer uterin în stare avansată, acesta fiind și motivul pentru care, în loc să-i acorde tot sprijinul moral și financiar de care are nevoie, bărbatul a avertizat-o în termeni extrem de brutali: „Nu mă leg la cap cu o femeie scoasă din circuit!”. Bolnavă și disperată că nu are posibilități financiare să facă față situației, femeia ar vrea să știe dacă fostul concubin este obligat de lege să-i plătească pensie de întreținere și, de asemenea, dacă poate cere partajul bunurilor achiziționate împreună în perioada de concubinaj? v v v Legislația cuprinde o serie de reglementări speciale privind regimul patrimonial al bunurilor soților, însă consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că nu același lucru se poate spune și despre statutul bunurilor dobândite de concubini. În principiu, bunurile obținute în perioada concubinajului vor aparține celui care le-a dobândit, în afara situației, din ce în ce mai des întâlnite, când la achiziționarea lor au contribuit ambii concubini, iar ei pot dovedi în instanță, cu probe legale, acest lucru. Mai exact, pentru a beneficia de o cotă proporțională cu cota dumneavoastră de contribuție la cumpărarea bunurilor respective, va trebui să-l dați în judecată pe fostul dumneavoastră partener de viață și să faceți dovada contribuției dumneavoastră pentru fiecare bun în parte. Referitor la pensia de întreținere pe care o invocați, din păcate, legea acordă acest drept tot soției (doar dacă aceasta poate dovedi că are probleme de sănătate și nu se poate întreține singură), nicidecum concubinei.