„Sunt însărcinată în 2 luni și am aflat că lucrez la negru când mi-a prescris ginecologul concediu medical. Eu am semnat un contract permanent, e adevărat, nu mi s-a dat o copie, deși am cerut… Salariul l-am primit mereu la timp, cu concediul e problema… La ce alte drepturi tăiate pot să mă aștept? Nu m-am gândit la un contract fictiv! “ - întreabă o cititoare.O persoană care muncește la negru, chiar dacă este plătită pentru munca ei, în primul rând, nu are calitatea de angajat, ne-a spus Manuela Marcu, specialist în probleme de muncă. În aceste condiții, poate să spună adio multor beneficii, printre care dreptul la concediul legal de odihnă plătit și la alte concedii legal reglementate, pentru evenimente deosebite (căsătorie, deces, nașterea unui copil în familie ș.a.); dreptul la indemnizația de șomaj, dacă firma dă faliment sau ești dat afară și dreptul de pensie; dreptul la tichete de masă, imposibilitatea de a obține un credit de la bancă. Mai mult, în lipsa unui contract de muncă legal, persoana nu este asigurată pentru riscuri precum invaliditatea, accidentele de toate felurile, bolile, maternitatea, decesul. „Persoana păcălită ar trebui să sesizeze ITM-ul, chiar dacă nu deține o copie a contractului, probabil fictiv. Recomand tuturor ca, la angajare, să ceară o copie a contractului individual, dacă nu li se dă și fără să o solicite”, ne-a declarat Manuela Marcu.