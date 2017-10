Nu-l transformaţi pe Moş Crăciun într-o sperietoare!

Nu-l transformați pe Moș Crăciun într-o sperietoare!

Moș Crăciun este un personaj magic al copilăriei și așa trebuie să rămână. Există însă părinți care, sub pretextul că Moșul vine doar la copiii cuminți, reușesc să-l transforme într-o sperietoare.De câte ori nu auzim expresia: „Dacă ești cuminte, Moș Crăciun o să-ți aducă multe jucării!”? Este adevărat, există percepția că venirea Moșului ar avea și un scop moralizator, în sensul că ar poposi cu sacul mai plin la copiii buni, ascultători și silitori, ceea ce ar putea constitui un imbold pentru cei mici. Totuși, potrivit psihologului Speranța Băcana, măcar de Crăciun, părinții ar trebui să nu condiționeze într-un fel sau altul cadourile primite de la Moșul. Dimpotrivă, de dragul tradiției, ar fi bine să lucreze cât pot de mult asupra laturii de poveste a poate celei mai frumoase sărbători din an. Dacă în alte situații condiționarea cadourilor ar putea funcționa, în niciun caz nu e bine să li se spună celor mici că Moșul vine doar la copiii cuminți, pentru că e păcat ca acest personaj superb al copilăriei să devină o sperietoare. În plus, psihologul le recomandă părinților să nu exagereze cu cadourile și, mai ales, să nu cumpere ce le place sau le-a lipsit lor în copilărie, ci lucruri care știu că le-ar face cu adevărat plăcere copiilor.Dacă micuțul e nemulțumit?Au mai rămas trei zile până când bătrânelul vesel și vioi va coborî pe hornul casei pentru a lăsa tot felul de cadouri copiilor, sub bradul împodobit. Ce faceți dacă se întâmplă ca micuțul dumnea-voastră să fie supărat că a primit prea puține daruri? Psihologul consideră că se poate ieși foarte ușor dintr-o asemenea situație dacă părinții le vor explica micuților că Moșul a trebuit să păstreze în sacul său câte ceva și pentru copiii săraci, care n-au nici jucării, nici hăinuțe. Fără doar și poate, această explicație va detensiona situația și va avea și un rol educativ. Dacă, însă, le vor spune: «Ai văzut, dacă n-ai fost cuminte, l-ai supărat pe Moșul și ți-a adus mai puține jucării!»”, nu doar că le vor strica momentul, ci vor reuși, poate invo-luntar, să-l transforme pe magicul Moș Crăciun într-o sperietoare, ceea ce ar fi păcat!La fel de bine se poate întâmpla ca micuții să primească cu totul altceva decât și-ar fi dorit și să fie ei cei supărați pe Moș Crăciun. Este tot la îndemâna părinților să-i înveselească, explicându-le că, probabil, spiridușii Moșului au avut atât de multă treabă încât au încurcat listele cu cadouri sau că cererea lor pentru Moșul a ajuns după ce el părăsise deja Polul Nord. În plus, ar fi un bun moment pentru a li se promite cadoul dorit cu o altă ocazie, de exemplu Anul Nou, o aniversare, de data aceasta prin intermediul părinților. Or, într-o asemenea situație, părinții le-ar putea impune copiilor niște condiții, dar fără a exagera. Chiar dacă este nor-mal ca un cadou să producă bucurie, părinții nu trebuie să-l aștepte pe salvatorul Moș Crăciun pentru a dovedi cât de mult își iubesc copiii.Avalanșa de cadouri e benefică?Oare chiar le facem un serviciu micuților dacă le transformăm camera într-o expoziție de jucării? Avalanșa de cadouri dă, cu adevărat, măsura dragostei pe care le-o poartă părinții? Cum percep cei mici cadourile multe și scumpe, sunt cu adevărat impresionați de ele? Psihologul spune că avalanșa de jucării poate fi, în ochii copiilor, fie cântarul care măsoară dragostea ce le-o poartă părinții, fie o probă sigură a valorii lor. Ambele variante nu le servesc în niciun fel, pentru că, la vârste mici, afecțiunea și banii sunt noțiuni confuze.Ce contează cu adevărat!Să presupunem că pe cei mici am reușit să-i împăcăm! Cum ne descurcăm însă cu darurile pentru cei mari, mai ales dacă și bugetul este limitat? Psihologul recomandă cadourile simbolice și precizează că gestul de a dărui nu are nicio semnificație dacă este făcut pe fugă și, mai ales, dacă nu este însoțit de câteva cuvinte și de o îmbrățișare. Căci indiferent cât de scump este cadoul, vorbele spuse din suflet ar trebui să constituie, de departe, darul cel mai prețios. Așadar, optați cu încredere pentru obiecte cu valoare sentimentală, căci acestea pot aduce mult mai multă bucurie decât un obiect oarecare, scump sau nu, dar fără nicio legătură cu persoana careia îi este oferit. Iar cei pe care febra cadourilor îi determină să aibă așteptări prea mari de la ceilalți, psihologul le spune că niciun obiect din lume nu merită să le sacrifice bucuria de a primi și de a dărui!