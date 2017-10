Nu-i mai ajunge mâncarea…

Ştire online publicată Marţi, 28 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu știu din ce cauză, dar de la un timp, oricât de mult aș mânca, impresia mea e că nu-mi ajunge, pur și simplu nu mă satur. Problema e că am început să iau și în greutate și aș vrea să știu ce se întâmplă” - Elena, 43 ani.v v vDacă persoana aflată în asemenea situație depune eforturi fizice și chiar psihice mai mari, dr. Marin Smaran-dache precizează că este normală o creștere a poftei de mâncare. Totuși, dacă așa-zisa foame de lup persistă pe o durată mai mare de timp, acest lucru poate duce la tulburări, putându-se transforma în foame patologică sau bulimie. În marea majoritate a cazurilor, bulimia are sorginte psihică, fiind favorizată de stres prelungit, insatisfacții, singurătate, agresi-vitate, frustrări, emoții refulate, conflicte nesoluționate, iar după ce este satisfăcută nevoia de a mânca, persoana se liniștește, dar pentru scurt timp.Specialistul atrage atenția că în astfel de situații se impune consultarea de urgență a unui medic sau a unui psiholog, deoarece excesul de greutate poate afecta grav sănătatea, începând cu problemele cardio-vasculare, artroză, diabet etc.