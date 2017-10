Nu-i loc de „clonţ“ în faţa judecătorilor!

Nu-i loc de „clonț“ în fața judecătorilor!

Dreptatea se împarte în funcție de probele existente la dosar, nu de cât de tare se rup în figuri un reclamant sau altul.Convins că în procesele de muncă, soarta salariaților ce se consideră nedreptățiti de angajatori îi impre-sionează atât de tare pe cei care împart dreptatea, încât mai de-grabă le-ar da câștig de cauză an-gajaților, și-a pierdut controlul în fața judecătorilor. Nici după ce a pierdut procesul nu este convins că n-a fost nedreptățit.„Tatăl meu e slobod la gură, așa a fost mereu. Eu nu sunt juristă, dar mai citesc și eu, i-am explicat că nu e obligatoriu ca oricine e dat afară de patron să câștige procesul, însă nu vrea să înțeleagă. Și-a găsit singur un avocat, omul i-a explicat că nu prea are șanse, însă tata nu s-a lăsat, a vrut musai proces. Problema e că acolo a făcut-o pe deșteptul, cum a văzut el la televizor că fac alți șmecheri, politicieni, oameni de afaceri, de se iau de judecători. A avut clonțul mare, ca s-o spun pe aia dreaptă. Și acum e convins că toți patronii sunt șmecheri care profită că oamenii nu înțeleg legile astea“ - ne-a spus Ioana Vâlciu.Conflictele de muncă - o eternă povesteFemeia ne-a explicat că tatăl său a contestat în instanță decizia de concediere emisă de angajator, care a fost respinsă prin sentință civilă. Totul, din cauză că instanța a stabilit, pe baza documentației de la dosar, că angajatorul a respectat procedura concedierii disciplinare, angajatul fiind cel care și-a încălcat grav și cu bună știință sarcinile de serviciu. Pentru a avea liniște în familie, cititoarea noastră și-ar dori să știe exact dacă, în condițiile expuse, tatăl său mai are vreo portiță legală să-și recâștige drepturile: „Problema e că patronul s-a supărat și l-a dat în judecată, dar s-a dat neînceperea urmăririi penale. De atunci, tata e și mai furios. Mă bate la cap să-i caut alt avocat, mai bun, nu-l scot din ale lui, m-a înnebunit. Înainte să plătesc alt avocat, aș vrea să știu dacă mai are vreo șansă“.Premisă eronatăDin păcate, în mod special în perioada cât a funcționat vechiul Cod al Muncii, se crease prejudecata că angajații ar avea câștig de cauză în procesele intentate angajatorilor ale căror spețe sunt litigiile de muncă. Potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, într-o astfel de acțiune, ambele părți au obligația să trateze obiectiv situația, fără prejudecăți sau insinuări de tot felul și, mai ales, cu decență și respect față de cei care împart dreptatea. Se poate întâmpla, de asemenea, ca unele dintre probe să nu fie evaluate corect, tocmai de aceea există posibilitatea recursului.În concluzie, profi-tând de ordonanța de neîncepere a urmăririi penale emisă în urma plângerii patronului, nimeni nu vă oprește să contestați în recurs sentința civilă (atenție, în termen de 15 zile de la comunicare!), rein-troducând pe rol so-licitarea de constatare a netemeiniciei deciziei de concediere, dar și plata unei despăgubiri cu-prinzând salariile reactualizate, dar și celelalte drepturi conferite de lege, printre care și reintegrarea în muncă.Ceea ce nu înseamnă că este obligatoriu să și câștige, însă pentru liniștea familiei, tatălui dumneavoastră poate să joace ultima carte.În privința comportamentului în fața judecătorilor, nimeni nu dă dreptul, nici instanței, nici justițiabililor să fie agresivi și să pornească de la premisa că dreptatea se împarte după alte criterii și numai după probele din dosar nu.