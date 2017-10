Nu-i ajutăm pe cerşetori oferindu-le bani!

Nu-i ajutăm pe cerșetori oferindu-le bani!

După modelul timișorenilor, și constănțenii propun ca în intersecțiile rutiere să se monteze panouri cu mesajul „Nu dați bani cerșetorilor în intersecții!” Cu toate că persoanele care apelează la mila publică, agasându-i în mod special pe șoferi în intersecțiile rutiere constănțene sunt sancționate frecvent de oamenii legii, ele reapar la… locul de muncă, de multe ori chiar la câteva ore după ce au încasat amenda (pe care arareori o și plătesc). Cititorii atrag atenția că soluția pentru ca nouă, tuturor, să ni se întipărească în minte ideea că banii primiți de cerșetori ajung, în realitate, în buzunarele altor profitori, este declanșarea unor acțiuni de descurajare a acestui fenomen, care ia o amploare și mai mare în timpul sezonului estival. „Nu vreau să se creadă că sunt un om fără suflet, însă cerșetorii mă lasă rece, indiferent cum arată ei. Cunosc foarte bine că milogii care stau cu mâna întinsă nu iau aproape niciun ban din câți câștigă și din cauza asta nu dau la nimeni niciun șfanț. Problema e că sunt alții mai cu inimă decât mine care le dau. De aia sunt pline intersecțiile de cerșetori și n-o să scăpăm în veci de ei dacă nu facem ceva. Am văzut cu ochii mei, că doar sunt șofer de meserie de atâția ani, că poliția îi mai ia la rost, dar nu trece mult și ei reapar la locul faptei” – ne-a spus George Mindu, 47 ani, din Constanța. Prin natura profesiei, G.M. bate țara în lung și-n lat. La sfârșitul lunii aprilie, de exemplu, a făcut o escală în Timișoara, unde a fost impresio-nat în mod plăcut de campania poliției din acest oraș de „scoatere din peisaj a cerșetorilor”. Metoda este simplă și constă în montarea unor panouri cu textul: „Nu dați bani cerșetorilor în intersecții!”. Indiscutabil, măsura a fost luată pentru a le inocula oamenilor „darnici” ideea că oferind diverse sume cer-șetorilor nu fac altceva decât să-i încurajeze pe cei care se află în spa-tele lor să-i exploateze la nesfârșit pe cei puși să stea cu mâna întinsă, indiferent de aspectul vremii sau de starea lor reală de sănătate. Intersecția Tomis – Soveja, patrulată de o femeie cu un bebeluș în brațe George Mindu ne-a mai spus că în această zonă a Constanței, o femeie cu un bebeluș în brațe se postează în fața mașinilor staționate în intersecție sau chiar își face loc printre ele, cum nimerește, și forțează mâna bebelușului. „Era o seară câinească, ploua și bătea vântul, iar nenorocita aia, care puțea toată a alcool, trăgea de mânuța bebelușului ca s-o țină întinsă. Vă dați seama ce imagine! Unii șoferi o certau să plece cu copilul din ploaie, alții îi dădeau câte un ban. Eu cred că asta e crimă, iar femeia asta ar trebui închisă pentru exploatare de copii. Cred că poliția nu mai trebuie să permită așa ceva, dar nici noi nu avem voie să-i încurajăm, că dacă nu le-ar da nimeni nimic, cerșitul s-ar autodesființa. Ar trebui să ne gândim că suferă copii nevinovați din cauza unor inconștienți”. Amenzile nu-i intimidează pe cerșetori Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, subinspector Radu Croitoru, ne-a explicat că cerșetorii din intersecțiile rutiere sau din alte zone ale orașului sunt în mod frecvent sancționați cu amendă, însă, în cea mai mare parte, ei își reocupă posturile. Despre campania confraților timișoreni nu deținea informații, însă ne-a asigurat că și poliția constănțeană este cu ochii pe cerșetori. Important este să conștientizăm cu toții că diminuarea acestui fenomen nu este posibilă atâta vreme cât cerșetorii nu sunt lăsați cu mâna goală. v v v Sezonul estival bate la ușă, iar problema cerșetorilor care se vor chinui să pupe parbrizele mașinilor staționate în intersecțiile orașului va da bătăi de cap și mai mari șoferilor, din cauza nebuniei de pe șosele în perioada verii. De aceea, cititorul nostru crede că este momentul să ne reconsiderăm atitudinea față de cei care apelează la mila publică: „Numai datorită unor false sentimente ale oamenilor cerșetorii rămân același pericol al șoselelor!“.