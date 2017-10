Nu cu orgolii se rezolvă problemele la bloc!

Toată lumea știe că viața la bloc este presărată și cu neînțelegeri, mai mari sau mai mici. Problemele apar cu adevărat când unii își ies din fire, continuând apoi o luptă a orgoliilor nejustificate. Asupra unei asemenea situații se referă citi-toarea noastră, Casandra Mileanu: „Sunt la noi în bloc oameni care, dacă-și aud vecinul sforăind puțin mai tare sau cine știe ce sunete și zgomote, fac din asta un capăt de țară. Nici la casă nu e liniștea perfectă, la ce densitate este în Constanța la ora actuală, la fel se aud toate din curtea vecinului, chiar și din casă, dacă n-are termopane. Problema mea ține însă de altceva: am făcut, la sfârșitul anului trecut, un schimb de locuință. Habar n-am avut că trebuie să mă înscriu în asociație pe bază de cerere. M-am gândit că asta se face automat, din moment ce-ți plătești întreținerea. Asta înseamnă că nu avem nicio treabă cu hotărârile pe care le iau ei în adunările asociației? Am avut niște probleme, m-am cam luat de cei din asociație, iar președintele mi-a spus că pe picior de război n-o să rezolv nimic. Cu vorba bună se rezolvă multe probleme și să nu încerc să-l pun la ambiție, că o să mă satur de traiul de la bloc. De atunci mă sâcâie… Mai nou, vrea să reabiliteze blocul și nu m-a trecut pe listă, pe motiv că nu sunt înscrisă în asociație. Ce-i de făcut? Îmi doresc să facem pace…” (Luminița Apostol).v v vOrice persoană care locuiește la bloc trebuie să știe că există o lege, nr. 230 din 2007, care reglează treburile în sânul unei asociații de proprietari. În primul rând, ar fi tre-buit ca atunci când v-ați mutat la bloc, să fi depus o cerere, la care să atașați o copie a actului de proprietate, dar și copii ale actelor de identitate ale celor din familie, în scopul luării în evidența asociației. Însă nimic nu vă împiedică să faceți acum această solicitare. Chiar și fără această cerere, însă, tot figurați în evidența asociației, din moment ce vă plătiți toate dările. Într-adevăr, este bine ca locatarii unei asociații să depună efort pentru o colaborare civilizată. Pe de altă parte, nu este deplasat ca intervențiile pe care le faceți la asociație să le prezentați în scris, cerând și număr de înregistrare. To-tul, din cauză că legea de mai sus îl obligă pe președinte să vă răspundă în șapte zile la orice problemă ridicată de dumneavoastră.