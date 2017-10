Nu agresaţi urechile pisicilor!

Nu agresați urechile pisicilor!

Vineri, 07 Ianuarie 2011

„Am doi copilași năzdrăvani și o pisică superbă. Problema e că biata de ea e supusă la tot felul de jocuri, ca să nu le spun chinuri, din partea celor mici, clar, când noi lipsim de acasă. Zilele trecute i-am surprins cum cel mic chinuia pisica vrând să-i lepede dopurile din urechi. S-ar părea că are dopuri în urechi, am vrut să le curăț eu, dar pisica a făcut urât de tot. Aș vrea să știu cum trebuie să procedez ca să-mi reușească operațiunea? Vă mulțumesc anticipat și vă doresc un an cât mai bun!” – Leo Scupria. v v v Dată fiind situația prezentată de dumneavoastră, Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar, vă recomandă să mergeți cu pisica la un cabinet veterinar, pentru a o scăpa de dopurile din urechi, dacă ele într-adevăr există. Totul, din cauză că în astfel de situații se impune o curățare profundă a urechilor. Mai mult, în funcție de natura dopurilor, specialistul vă va spune după cât timp va fi nevoie să reveniți pentru o nouă curățare. În niciun caz nu faceți dumneavoastră această operație, căci consecințele ar putea fi dintre cele mai nedorite.