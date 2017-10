Nu administratorul... taie şi spânzură într-o asociaţie de locatari

Nu administratorul... taie și spânzură într-o asociație de locatari

Contrar aparențelor, cel care ar trebui să conducă destinele unei asociații de proprietari este președintele, administratorul fiind doar un angajat. În numele mai multor locatari din blocul în care locuiește, Lucian Marin (43 ani), atrage atenția, și pe această cale, președintelui asociației de proprietari că nu îi mai suportă comportamentul nepotrivit și disprețul cu care îi tratează exact pe cei care l-au propulsat în această funcție. „Sunt multe probleme vechi în asociația noastră și nu știm cum să le dăm de cap. E bucătăria noastră și am crezut că putem să punem la punct toate aceste chestii și să ne spălăm rufele în familie, cum e o vorbă la români. Necazul e că fără ajutorul celor din conducerea asociației nu reușim de nicio culoare toate astea. De ce? Pentru că președintele asociației, ori de câte ori este tras de mânecă să rezolve câte ceva pentru noi și hotărârile adunării generale, el ne trimite la administrator, pe motiv că e ocupat cu alte probleme, chipurile tot pentru noi, dar niciodată nu ne spune clar care ar fi ele. Pe de altă parte, administratorul dă din umeri și ne trimite înapoi la președinte, că el e conducătorul asociației. Nu știu dacă mai există o altă asociație în țara asta unde să se întâmple așa ceva! De ce v-am deranjat pe dumneavoastră? Întâi, pentru că vrem să știm cine este de fapt șeful asociației? Și doi, ne dorim să-l schimbăm pe președinte, indiferent de răspunsul la prima întrebare, pentru că este un om care se poartă urât cu noi, ne vorbește în doi peri și de sus, dar nu știm cum și dacă avem puterea asta. Omul este expert contabil sau așa ceva, dar și noi suntem oameni care avem nevoie de sprijin și respect din partea lui, că doar de aia îl plătim! Vă mulțumim!”. v v v Vicepreședintele Uniunii Jude-țene a Asociațiilor de Proprietari, Nicolae Stan, atrage atenția tuturor celor care confundă atribuțiile administratorului cu cele ale președintelui unei asociații de proprietari, că administratorul este un simplu angajat în cadrul asociației, nicidecum conducătorul acesteia. În schimb, președintele asociației are obligația să găsească soluții la toate cererile și reclamațiile proprietarilor, și nu oricum, ci în termen de șapte zile, potrivit legislației. Este adevărat că de multe ori, persoana aleasă de proprietari să le reprezinte interesele nu prea știe ce atribuții are și ce trebuie să facă pentru aplicarea și respectarea legii, cum se întâmplă și în cazul prezentat astăzi. Totuși, dacă președintele ar fi într-adevăr interesat să-și cunoască atribuțiile și să respecte hotărârile adunării generale și deciziile comitetului executiv, studierea cu atenție a Legii nr. 230 din 2007 l-ar scoate din impas. Asta, din cauză că această lege, printre altele, îl obligă să coordoneze activitatea asociației și să medieze situațiile conflictuale apărute în sânul asociației, indi-ferent de motivul discordiei. Grup de inițiativă pentru schimbarea președintelui Pentru înlăturarea de la conducerea unei asociații de proprietari a președintelui, este nevoie de constituirea unui grup de inițiativă care să reprezinte 20 la sută din totalul proprietarilor, al cărui rol este să convoace adunarea generală, desigur, tot în condițiile Legii nr. 230 din 2007. Dacă la prima ședință convocată pentru schimbarea președintelui participă toți locatarii, în situația în care 50 la sută plus unu votează pentru, președintele își pierde funcția. Dacă nu se întrunește cvorumul la prima convocare, hotărârile adunării generale se vor lua la a doua convocare, însă cu un procent de 50 la sută plus unu din totalul locatarilor prezenți. În ambele situații, se va încheia un proces-verbal al adunării generale, în care se vor consemna toate hotărârile adoptate.