Nu acceptă protecţia unui tată vitreg

Psihologul te ajută

Nu acceptă protecția unui tată vitreg

Divorțul este o traumă care nu-i marchează doar pe foștii soți, ci și pe copiii acestora. Unii, chiar și după ani buni de la despărțire, continuă să vorbească urât despre fostul partener, pe când alții nu par dispuși să dezgroape trecutul, mai ales în fața copiilor, chiar dacă aceștia au ajuns la vârsta la care ar putea înțelege de ce s-a produs ruptura părinților. Statisticile arată că românii nu prea merg la psiholog. De consiliere maritală puțini știu, iar bărbații nu sunt, de regulă, deschiși la așa ceva. Cum durerea provocată de separarea părinților nu trece de la sine, a merge la psiholog nu trebuie perceput ca un fapt de care cineva să se jeneze. Ca mamă, A. Zlote, din Constanța, s-a străduit să-și educe fiica astfel încât aceasta să fie convinsă că lumea în care trăim este guvernată de dragoste, nicidecum de răutate și lăcomie. Ne-a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor să-și crească singură copila, după ce tatăl acesteia a considerat că va fi mai fericit alături de o altă femeie, uitând cu desăvârșire că are și un copil. Despărțită prin divorț, femeia, care va împlini 39 de ani pe 12 noiembrie, s-a gândit că este momentul să-și refacă viața alături de un alt bărbat. De când i-a aflat planurile, fiica sa, în vârstă de 14 ani, refuză să mai plece de la bunici, neacceptând sub nici o formă să împartă același acoperiș cu un străin. „M-am luptat cu mine însămi săptămâni în șir până când m-am hotărât să mă adresez rubricii dumneavoastră. Lucrurile stau în felul următor: cu fata mea, de când ne-a părăsit tatăl ei, m-am înțeles mereu bine. Ne mai certam noi câteodată pentru lucruri mărunte, dar ne trecea repede. Greșeala mea, dacă asta e o greșeală, este că am alintat-o cam mult. Culmea este că tatăl ei nu a deranjat-o de când ne-am despărțit nici măcar cu un telefon. De pensie alimentară nici nu s-a pus problema, din cauză că e plecat din țară. Am auzit că trăiește undeva, prin Australia. Cu toate astea, fata mea a rămas atașată de un tată imaginar. Își aduce aminte câte bătăi am primit de la el, a văzut cu ochii ei ce viață rea am dus când nu eram divorțați, dar nu am auzit-o niciodată să-l critice. Mai mult, se mândrește pe la colege cu fotografiile lui din perioada când eram împreună. Chiar dacă am suferit pentru treaba asta, am hotărât să las lucrurile așa cum sunt, căci nu ea este cea vinovată de despărțirea noastră ca s-o întorc împotriva lui, dar nu m-am gândit niciodată că suferă atât de mult. Acum, când m-am hotărât să-mi refac viața, s-a răzvrătit împotriva mea. I-am tot explicat că avem nevoie amândouă de protecție, dar nici prin gând nu-i trece să accepte protecția unui tată vitreg”. Ceea ce o doare pe mamă nu sunt sentimentele puternice ale fiicei sale pentru fostul ei soț, ci refuzul acesteia de a accepta un alt bărbat în preajma sa. Comunicați cu răbdare! După ce i-am povestit ce vă frământă, verdictul psihologului Speranța Băcana este unul optimist: nu disperați, căci specialistul are convingerea că fata este foarte atașată și de dumneavoastră, nu doar de tatăl ei. Lucrurile au luat o asemenea întorsătură pentru că i-a fost dificil să se împace cu ideea că părinții ei nu mai sunt împreună. De aceea, vă recomandă s-o căutați și să-i vorbiți cu multă răbdare și pe înțelesul ei despre motivele care au condus la ruptura cu fostul dumneavoastră soț, să-i explicați de ce nu a fost posibilă o reîmpăcare și ați ales divorțul. Aveți, însă, grijă, să nu vă învinuiți reciproc. Important este să aveți încredere că vorbindu-i deschis și cu calm va înțelege lucrurile. În același timp, rugați-o să vă povestească și ea ce a simțit la momentul divorțului și ce simte acum, când intenționați să-i aduceți un tată vitreg. 