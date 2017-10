Nu a primit a doua cheie a maşinii

Cu toate că și-a achitat leasing-ul

Nu a primit a doua cheie a mașinii

Leasing-ul - ca formă de finanțare a persoanelor juridice care nu dispun de resurse financiare în vederea achiziționării de mașini, utilaje, mijloace de transport și alte bunuri mobiliare și imobiliare sau care nu doresc să-și blocheze propriile resurse financiare - este o afacere de succes, pe banii societății de finanțare. Bunurile care pot face obiectul contractului de leasing (în valoare de cel puțin 1.000 USD), pot fi: autoturisme, autoutilitare; calculatoare, soft, copiatoare, telefoane și alte echipamente de birou; echipamente și utilaje industriale; clădiri și terenuri; valori mobiliare; alte bunuri de folosință îndelungată. Clientul și-a achitat integral datoriile… Dorind să profite de această facilitate, George Niculae, din Constanța, str. Pescarilor nr. 35, a încheiat (la data de 29 iunie 2006), contractul de leasing nr. CH 2059 cu firma SC Expocar SRL, prin care a achiziționat autoturismul marca Chevrolet Spark. La data de 20 iulie a.c., când a achitat valoarea reziduală și taxele vamale, urma să primească și cea de-a doua cheie a mașinii. „Chiar dacă acest lucru era prevăzut în contract, nu mi s-a dat cea de-a doua cheie, pe motiv că ea s-a pierdut. Am înțeles situația și am solicitat înlocuirea contactului de pornire și de deschidere a ușilor mașinii, în prezența mea. Însă cei din partea firmei mi-au propus confecționarea unei dubluri la prima cheie, lucru cu care nu sunt sub nici o formă de acord, întrucât se creează premisa de furt a autovehiculului. Am venit la dumnea-voastră forțat de faptul că a trecut atâta timp de când mi-am achitat toate taxele și nu am primit a doua cheie și mă tem ca lucrurile să nu rămână așa, în coadă de pește. Și, sincer, m-am săturat s-o tot cerșesc pe la porțile firmei, ca și când n-ar fi vorba despre un lucru care mi se cuvine de drept. Vă mulțumesc pentru înțelegere și sper ca intervenția dumneavoastră să schimbe lucrurile în avantajul meu”. …. furnizorul, mai puțin! Directorul SC Expocar SRL, Florin Nicolae, a recunoscut că a doua cheie a mașinii respective „s-a rătăcit de la leasing, însă conflictul dintre client și firmă se datorează lipsei de înțelegere a domnului Niculae față de soluția propusă de noi. Domnul acesta a fost la mine și i-am spus că putem să-i facem altă cheie (chiar în fața lui) și poate foarte bine să-și vadă de treabă în continuare. Dar a refuzat. Chiar astăzi (n.n. – 21 august), ca să punem punct acestei situații, i-am aprobat să primească un set nou de chei, care implică și schimbarea de la mașină a contactului și butucului și sper să fie mulțumit“. Și, ca să nu mai lase loc in-terpretărilor, l-a invitat, personal, pe clientul său, la sediul firmei. 