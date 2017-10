Noile norme de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală - în aşteptare…

Puncte de vedere

Noile norme de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală - în așteptare…

Ordinul ministrului Sănătății nr. 1136/ 27.06.2007 privind aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală ar trebui să fie deja aplicate în unitățile de coafură și frizerie din țară, după modelul celor din spațiul comunitar. Noua legislație impune respectarea cu strictețe a unor condiții de dotare și igienă, obligând toate cabinetele de înfrumusețare să facă investiții serioase. Chiar dacă actul normativ trebuia să intre în vigoare la 17 septembrie a.c., clienții se plâng că în multe unități de înfrumusețare lucrurile au rămas neschimbate. l Letiția S, 42 ani: „Sunt o persoană cochetă și recunosc, îmi place să fiu pusă la punct, chiar dacă am depășit vârsta de 40 de ani. Vă dați seama că sunt o clientă sigură a saloanelor de coafură și cosmetică. Spun saloane, căci de când am aflat câte boli se pot lua de la acest tip de unități, am încercat să selectez unul care să îndeplinească toate condițiile de igienă. Însă nu am reușit să găsesc o unitate (unde se practică niște prețuri medii), despre care să nu am nici o nemulțumire. Și mă voi referi, înainte de toate, la folosirea unui singur pieptăn pentru tunderea sau coafarea mai multor persoane. Probabil că este greu să folosească pieptănul doar la o persoană, de aceea eu vin cu propunerea ca unitățile de coafură să oblige clientele să vină cu pieptănul de acasă. Căci n-am observat la cele câteva unități la care am fost coafată ca pieptănul să fie sterilizat așa cum cere noua lege”. l Sonia Dincă, 31 ani: „Știu că s-a dat o nouă lege referitoare la condițiile de igienă din unitățile de frizerie și coafură, așa cum se procedează în cele din Uniunea Europeană. Deși se vine cam târziu cu legea asta, chiar și așa, cel puțin unitățile de cartier n-au încă nici o treabă cu schimbarea condițiilor. Eu nu-mi permit să-mi fac manichiura și pedichiura la un salon de lux, unde prețurile sunt piperate, de aceea merg la cartier. Acum trei săptămâni, după pedichiură, m-am ales cu o ciupercă la picior, care nu-mi trece în nici un fel, deși am tratat-o cu tot felul de soluții și unguente. Cred că organele de control ar trebui să facă verificări mai dese mai ales la cartier, nu în unitățile de elită, unde oricum aceste condiții sunt literă de lege, măcar pentru blazon, să zic așa. Din păcate, prețurile sunt cele care ne obligă să le ocolim”. l Loreta Anghel, 29 ani: „Știu că de la o pedichiură făcută cu instrumente nesterilizate ca lumea se pot lua tot felul de boli contagioase, printre care și SIDA. Este bine ca măcar acum, după ce am intrat în Uniunea Europeană, personalul care lucrează în coafuri și frizerii să nu se gândească doar la câștigul personal, ci să investească foarte serios, așa cum legea o cere, pentru ca sănătatea clienților să fie protejată, iar ei să folosească numai instrumentarul cerut de lege. Avem destule probleme cu spitalele, asta ne mai lipsea, să ne îmbolnăvim și după o manichiură. Dar părerea mea este că se mișcă destul de greu în direcția asta”. vvv Oficialii Ministerului Sănătății spun că deja cea mai mare parte a saloanelor din țară s-au dotat cu aparatură modernă, care permite efectuarea lucrărilor de manichiură și frizerie - coafor conform standardelor UE. Rămâne ca instituțiile răspunzătoare de respectarea prevederilor acestui ordin să constate cum stau lucrurile la unitățile de înfrumusețare din județul Constanța.Ordinul ministrului Sănătății nr. 1136/ 27.06.2007 privind aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală ar trebui să fie deja aplicate în unitățile de coafură și frizerie din țară, după modelul celor din spațiul comunitar. Noua legislație impune respectarea cu strictețe a unor condiții de dotare și igienă, obligând toate cabinetele de înfrumusețare să facă investiții serioase. 