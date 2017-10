Şniţel de post din ciuperci

Șnițel de post din ciuperci

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ciupercile pleurotus ascund sub aparența banală o carne vegetală cu un gust și o textură deosebită, capabilă să substituie cu succes carnea. Excelente când sunt gătite la grătar, aceste ciuperci sunt și mai gustoase atunci când sunt prăjite într-un pane care să le păstreze sucurile.Secretul pentru a obține un astfel de șnițel de post este folosirea unui aluat fără ouă, pe bază de bere, similar cu cel folosit de britanici pentru tradiționalul fish and chips (pește cu cartofi). Porții: 4. Timp de preparare: 30 de minute. Ingrediente: 1 kg de ciuperci pleurotus (fără tulpină), 400 ml bere blondă, 200 grame de făină, 50 grame de amidon, sare, piper, un litru de ulei pentru prăjit. Pentru a obține șnițele arătoase și bine pătrunse, alegeți ciuperci cât mai plate sau apăsați-le bine cu podul palmei înainte de a le trece prin aluat. În acest fel, nu se vor curba la prăjit. Preparare: Sărați ușor ciupercile și lăsați-le să se înmoaie câteva minute. Puneți uleiul la încins într-o cratiță adâncă. Amestecați amidonul cu făina, puțină sare și piper, într-un castron. Adăugați berea și omogenizați. Trebuie să obțineți un aluat similar cu cel de clătite, dar mai gros. Treceți ciupercile prin aluat și prăjți-le în baie de ulei (uleiul să fie bine încins). Scoateți ciupercile prăjite pe un șervet de hârtie pentru a absorbi excesul de grăsime. Șnițelul de ciuperci se servește cald sau rece, cu garnitură de cartofi, orez sau cu salată. Dacă nu țineți post puteți realiza un aluat mai pufos adăugând un ou și un plic de praf de copt. În acest caz, reduceți cantitatea de bere cu 50 de ml. Pentru un rezultat mai crocant, puteți trece șnițelul prin pesmet înainte de prăjire.Din secretele ciupercilorFoarte hrănitoare, ciupercile sunt un bun înlocuitor pentru carne în perioada postului. Le poți găti sub formă de supă, pilaf și ciulama sau le poți consuma ca aperitiv, umplute cu legume ori sub formă de Bruschete. Ingrediente: 4 felii de pâine, 50 g usturoi zdrobit, câteva ciupercuțe, sare, piper, busuioc, ulei de măsline. Mod de preparare: se ung feliile de pâine cu usturoi și se pun pe o foaie de copt. Se așază câteva feliuțe de ciupercă pe fiecare felie de pâine și se stropesc cu ulei de măsline. Se adaugă sare, busuioc și piper, după gust. Se pun feliile de pâine astfel ornate în cuptorul încălzit și se lasă timp de 25-30 de minute. Ciulama. Ingrediente: 500 g ciuperci champignon, o ceapă, 2 căței de usturoi, două linguri de făină, 50 ml ulei, mărar, sare și piper. Mod de preparare: se taie ceapa mărunt și se pune la călit, apoi se adaugă ciupercile curățate și tăiate feliuțe. Se lasă pe foc, acoperite cu un capac, ca să fiarbă în suc propriu. Se adaugă făina, puțină apă (cât să le acopere) și usturoiul tocat. Se mai lasă să dea în câ­teva clocote. Se pun sare și piper după gust, iar înainte de servire se presară mărar deasupra. Umplute cu legume. Ingrediente: 10 ciuperci mari, un morcov, o ceapă, o bucată de țelină, o bucată de păstârnac, un dovlecel, o lingură de ulei, sare și piper. Mod de preparare: ciupercile se curăță de codițe și se spală bine. Ceapa se taie mărunt și se pune la călit în ulei. Se adaugă cozile de la ciuperci tocate, apoi morcovul, țelina, dovlecelul și păstârnacul, toate tăiate cubulețe. Se condimentează cu sare și piper și se lasă pe foc până ce toate legumele s-au înmuiat. Fiecare ciupercuță se umple cu această compoziție, se așază în tavă cu puțină apă și se dă la cuptor pentru 20 de minute.