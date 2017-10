„Nişte putori mincinoase, asta sunt!”

„Niște putori mincinoase, asta sunt!”

Plătiți cu jumătate din leafă de patru luni și fără garanția că vor primi salariile restante, un grup de muncitori este hotărât să-și toarne patronul „peste tot”. „Când o să înțeleagă că e criză, mai stăm de vorbă! Niște putori mincinoase, asta sunt!” - declară patronul firmei. Disperați că de peste patru luni sunt duși cu preșul, A. Luca (19 ani), I. Ion (21 ani) și Cristian J. (23 ani) s-au gândit să-și reclame patronul (la a cărui firmă încă sunt angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată) pentru că nu mai suportă să fie „luați de fraieri” la nesfârșit. Problema care-i macină este aceea că în ultimele patru luni de zile au fost plătiți doar cu jumătate din salariul cuvenit potrivit contractului de muncă. „Toți suntem muncitori calificați la o firmă care face tot felul de lucrări, mai mult în construcții. Nu contează calificarea noastră, facem de toate, cărăm materiale și pentru alte firme, și pentru șefi și prietenii lor, punem mâna și la încărcat sau descărcat și multe altele. În fișa postului scrie că noi trebuie să avem grijă să fim odihniți ca să nu cădem de pe schele sau din camioane, că dacă observă că nu suntem atenți, șeful ne amenință că ne dă afară, de frică să nu aibă vreun accident de muncă și să ne plătească de noi toată viața lui. Cu toate astea suntem plătiți cu juma’ de leafă, nu spun cât, că n-avem voie. Patronul o ține gaia-mațu că e criză și o să ne plătească el diferența, dar nici noi nu ne mai descurcăm la casele noastre cu așa de puțini bani. Avem și noi familii, copii, părinți care trebuie ajutați să trăiască. Mai mult, tot pe noi, care muncim și ne topim pe căldura asta, fără ca măcar să ne dea o sticlă de apă pe zi, ne amenință toată ziua că ne desface contractele de muncă. Vă spun sincer, zilele trecute mi s-a făcut rău pe schelă, dar nu m-am dat jos de acolo, de frică să nu rămân șomer. Vrem să știm ce are de gând șeful nostru, ca să vedem și noi ce avem de făcut pe mai departe. Dacă nu-și revine, o să-l reclamăm peste tot, și la președinte! Vă rugăm foarte mult să ne ajutați!”. „Dacă ești bun, ești luat de prost!” Teribil de surprins de „tupeul” angajaților săi, patronul firmei, A. Tiberiu, le sugerează angajaților nemulțumiți să-l reclame unde vor, chiar și la Uniunea Europeană, pentru că este sigur că nu vor avea, sub nici o formă, câștig de cauză. Mai mult, admite că atitudinea angajaților săi se datorează bunătății și puterii sale excesive de înțelegere: „Dacă ești bun, ești luat de prost! Niște putori mincinoase, asta sunt! Credeți că sunt niște sfinți? Umblă noaptea ei știu pe unde și a doua zi vin amețiți de nesomn la muncă, întârzie cu orele sau lipsesc. Trebuie să am paznici speciali pentru ei, ca să nu-mi cadă de pe schele. Vă spun sincer că i-am ținut numai de mila părinților, care au venit să se roage de mine să nu-i dau afară, chiar dacă îi plătesc mai puțin, că sunt mai nevoiași. Iar ei își permit să-mi bată mie obrazul! Asta da nerușinare!”. Apoi, A. Tiberiu ne-a asigurat că nu le-a înjumătățit salariile pentru că… așa au vrut mușchii lui, ci a făcut acte adiționale la contractele de muncă, cu respectarea prevederilor legale. Recunoaște că are probleme financiare mari din cauza crizei, însă face eforturi maxime pentru a rezista cât de mult va putea. Nu pentru el, întrucât are deja o situație materială solidă, ci pentru angajații care i-au fost fideli și la bine, și la greu. Mai mult, patronul le sugerează celor trei angajați „răzvrătiți” că le va pregăti dosarele pentru destituirea din meseriile de care „și-au bătut joc” de când muncesc la firma sa, nenumăratele absențe și abateri consemnate în registrul firmei „vor fi atuurile mele, să le intre bine în cap!”.