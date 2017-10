Nicio zi fără un scandal alimentar

Ghinion sau nu, în ultima perioadă, România a fost implicată în mai multe scandaluri alimentare de răsunet, care au implicat anchete peste anchete. Fie că a fost vorba despre controversele privind carnea de cal, laptele contaminat cu aflatoxină sau, mai nou, carnea de curcan, cititorii noștri nu s-au declarat deloc surprinși de aceste lucruri. Totul, din cauză că, de ani de zile, au serioase dubii asupra calității alimentelor pe care le consumă, căci specialiștii ne-au tot avertizat că nu doar produsele de origine animală, ci și vegetalele sunt bombardate cu tot felul de substanțe care numai bine nu fac sănătății omului.„Se fac că plouă!“l „Autoritățile se sesizează numai dacă primesc semnale de afară, altfel se fac că plouă… iar sportul ăsta îl fac de mulți ani. Și uite așa ne lasă la mâna aface-riștilor care urmăresc numai banul, prea puțin le pasă de sănătatea clienților! Ne-am săturat de min-ciuni, cerem abolirea legii omertei!” (Laura Simion).l „Se tot plânge Guvernul că sistemul sanitar e varză, dar nu merg la rădăcina cauzelor care produc atâtea îmbolnăviri. În loc să se plângă că nu mai fac față tratamentelor pentru cancer, mai bine ar da o lege prin care să se interzică bombardarea produselor alimentare cu E-uri, pesticide, aflatoxină etc. etc., pentru că de la astea ne îmbolnăvim de cancer, tot ei ne spun!”l „Cum se face că laptele cu aflatoxină, puii cu salmonella, macroul cu paraziți, curcanii îndopați cu medicamente au ajuns oriunde, numai pe rafturile magazinelor românești nu și-a făcut loc niciun gram? Până când încrederea în cuvântul autorităților n-o să ajungă la zero, rugăm să se dea numele firmelor prinse în ofsaid și să se facă publice sancțiunile primite! Aburelile țin și ele, dar nu la nesfârșit!” (A. Stoian).Considerați că lipsa de transparență a autorităților a încurajat firmele producătoare să recurgă la orice mijloace, numai pentru a-și rotunji veniturile?